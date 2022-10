Uitdelen tenten nu verboden bij Ter Apel, hulporganisaties plaatsen bussen

De noodverordening die gold rond het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is sinds vanochtend aangescherpt. Het is voor vrijwilligers nu ook verboden om kampeerspullen aan vreemdelingen uit te delen, op straffe van een boete. Organisaties die vluchtelingen helpen hebben zo’n tachtig tot honderd mensen beschutting geboden tegen de regen en wind in enkele geparkeerde bussen.

De vluchtelingenorganisaties MiGreat en People for People maken zich zorgen. Het regent en het is koud. Vluchtelingen en hun kinderen staan volgens de organisaties bij Ter Apel soms urenlang in de regen en dus plaatsten beide een bus voor het aanmeldcentrum.

Volgens Roos Ykema, voorzitter van MiGreat, stonden er eerder vandaag zo'n tachtig tot honderd mensen buiten in de regen. ,,Het regende hard en het was koud. Daarom hebben we eerst kinderen en families onderdak geboden in de bus. En later konden de mannen schuilen in de tweede bus. Ook is er eten uitgedeeld.’’ Ykema weet niet waar de vluchtelingen vandaan kwamen, maar wel dat ze grote behoefte hadden om te schuilen tegen zware buien. ,,Mensen worden aan hun lot overgelaten en kunnen onderkoeld raken”, waarschuwt ze. Later op de dag konden de mensen wel naar binnen bij het aanmeldcentrum, inmiddels zijn er geen vluchtelingen meer buiten.

Ook de organisatie People for People plaatste een bus ter plekke voor hulp. Deze hulporganisatie doet in een verklaring ‘een noodkreet’ aan de regering ‘vanwege de onmenselijke situatie in Ter Apel en de barre weersomstandigheden’. People for People zegt huilende kinderen te hebben aangetroffen, ‘trillend van de kou’.

Quote Mensen worden aan hun lot overgela­ten en kunnen onderkoeld raken Roos Ykema, voorzitter MiGreat

‘Eenmalig’

Ykema van MiGreat zegt dat het om een eenmalige actie gaat die niets te maken heeft met de sinds vanochtend aangescherpte noodverordening rond Ter Apel. Die aanscherping werd gisteren aangekondigd door de veiligheidsregio Groningen in een publicatie op de website. De nieuwe regelgeving ging vanochtend om 09.00 uur in. Het maakt het uitdelen van ‘kampeermiddelen’ door vrijwilligers aan vluchtelingen voor het aanmeldcentrum nu ook verboden. Eerder was het verblijven en overnachten in tenten voor het centrum al verboden verklaard.

Onder ‘kampeermiddelen’ wordt verstaan: een camper, caravan, luifel, overkapping, tent, tentwagen of ander onderkomen bedoeld voor tijdelijk (nacht)verblijf. Bussen staan daar dus niet tussen. ,,Dat zou dus kunnen’’, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio voorzichtig. Ykema zegt dat ze denkt dat MiGreat een boete had kunnen krijgen ‘als men dat echt had gewild’, maar dat ze geen handhaving heeft gezien vandaag bij Ter Apel.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Asielzoekers eerder deze week bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. © ANP

Boete

Volgens Het Dagblad van het Noorden zijn vandaag een aantal waarschuwingen aan vrijwilligers gegeven en zou één vrijwilliger een boete hebben gekregen omdat hij zich niet kon legitimeren. Woordvoering van de politie en de veiligheidsregio Groningen konden dat niet bevestigen. En datzelfde zegt de burgemeester van de gemeente Westerwolde. ,,Dat is mij niet bekend. Ik kan niet uitsluiten dat er gewaarschuwd is of dat er misschien een boete is uitgedeeld, maar dat hoor ik maandag’’, zegt Jaap Velema. Verder heeft de aangescherpte verordening volgens de burgemeester vandaag niet geleid tot meer druk op de handhaving van de gemeente.

Volgens Velema is de (aangescherpte) noodverordening vooral bedoeld om rust te creëren rond het aanmeldcentrum van Ter Apel. ,,Om er de mensen weg te krijgen die er niet horen, maar wel van de faciliteiten zoals tentjes gebruiken maken. Daarbij leidden de tentjes tot onveilige situaties als het gaat om brandveiligheid en sociale veiligheid.’’ Hij stelt dat vooral de logistieke keten van de crisisopvang in Nederland niet werkt. ,,Er zijn gemeenten die vluchtelingenopvangen sluiten en dan rijden de bussen weer naar Ter Apel. Dat leidt dan direct weer tot stressvolle situaties.’’ Velema noemt een situatie afgelopen week, toen elf personen probeerden het hek bij het aanmeldcentrum te forceren.

,,De verordening is er ook niet voor bedoeld om boetes uit te delen’’, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,De verordening is echt een sluitstuk. Er moet eigenlijk een goed werkende procedure zijn. Vluchtelingen moeten er op kunnen vertrouwen dat er voldoende opvangplekken zijn. En dat is aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.’’

Buiten slapen

Het is de laatste tijd weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor het eerst in tijden sliepen afgelopen dinsdag weer mensen buiten.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) reageert tegenover het ANP niet op de oproep om betere beschutting te bieden aan mensen die buiten staan. Wel zegt hij in een reactie ‘dat we dagelijks onze uiterste best doen om iedereen op te vangen. Zo ook vandaag'.

Volledig scherm © ANP

Bekijk onze video’s over de problemen onder asielzoekers in Nederland: