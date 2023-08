Uitgebrand vrachtschip afgemeerd in Julianahaven: ‘Ongelooflijk snel gegaan’

Ruim een week na het uitbreken van brand aan boord van de Fremantle Highway is het vrachtschip rond 15.00 uur afgemeerd in de Julianahaven. Een uur eerder bereikte het na een reis van 64 kilometer de Eemshaven. De Waddenvereniging is ‘blij en opgelucht’ dat het gehavende schip veilig is, en dat de Waddenzee is ‘ontsnapt aan een grote milieuramp’.

De veiligheidsregio riep mensen op niet naar de locatie te komen, maar enkele tientallen belangstellenden stonden het schip op te wachten. Havenmeester Pieter van der Wal van Groningen Seaports is opgelucht dat het uitgebrande vrachtschip veilig de Eemshaven heeft bereikt. ,,Het geeft een voldaan gevoel. We hebben ervoor gezorgd dat de Waddenzee en de Waddeneilanden niet vervuild zijn geraakt en daar zijn we trots op”, zegt hij.

Rond 05.00 uur vertrok het schip van zijn tijdelijke locatie op zo’n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland, waar het sinds maandag lag. Onder begeleiding van de Guardian van de kustwacht en oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat werd het versleept naar zijn eindbestemming.

Bij metingen zijn geen lekken geconstateerd van vloeistoffen of giftige gassen, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Bergers kwamen tot deze conclusie toen zij dinsdag en woensdag metingen verrichtten op het schip. De bergers zijn ook niet op een gevaar voor explosies gestuit, schrijft Harbers. Hij meldt daarnaast dat de stabiliteit van het schip niet is aangetast door het incident.

Volledig scherm Het uitgebrande autovrachtschip Fremantle Highway wordt de Eemshaven binnen gesleept. © ANP

Nu het schip is aangemeerd, zit de taak voor Rijkswaterstaat erop. Het bergen van het schip gebeurt door bergingsbedrijven Multraship Towage & Salvage en Smit Salvage, een dochterbedrijf van maritiem dienstverlener Boskalis.

Aan boord zijn 3784 nieuwe auto’s, waaronder bijna 500 elektrische. Het deel van de lading dat intact is, haalt Boskalis van het schip. Daarna wordt het schip gereedgemaakt voor verder transport. Boskalis heeft daarvoor naar eigen zeggen de opdracht gekregen van de eigenaar van het schip, het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha. De eigenaar bepaalt waar het gerepareerd of gesloopt wordt.

Volledig scherm Belangstellenden zien hoe de Fremantle binnenloopt. © AP

‘Ongelooflijk snel gegaan’

De brand is heel fel geweest en heeft het vrachtschip dusdanig beschadigd dat het snel naar een haven moest, zegt Peter Berdowski, topman van Boskalis. Ook de slechte weersvooruitzichten maakten dat het schip spoedig naar een haven moest. ,,Het weer op de Noordzee is best wel onstuimig. Dan is het lastig een dood schip op zijn plek te houden. Uit ervaring weten we dat sleepverbindingslijnen bij zwaar weer kunnen breken. Dan kan het schip op drift raken en had het naar de Waddeneilanden kunnen gaan. Dat zou redelijk rampzalig zijn.”

Het slepen van de Fremantle is volgens Berdowski ‘ongelooflijk snel gedaan’. ,,Het is een soort drijvende parkeergarage, alles zit dicht op elkaar. Een elektrische auto kun je niet blussen, alleen in water onderdompelen of het vuur laten uitbranden.” Daarom heeft Boskalis het schip steeds van buitenaf gekoeld door tegen de romp aan te blussen.

Schade-experts moeten bepalen of het schip total loss is. Vervolgens moet de eigenaar besluiten of het schip naar een werf gesleept wordt, gerepareerd wordt of gesloopt. ,,Dat kan niet in de Eemshaven”, zegt Berdowski.

Woensdagavond werd duidelijk dat het vrachtschip versleept zou worden naar de Eemshaven. Na overleg met alle betrokken partijen had demissionair minister Harbers dat besloten. Volgens Rijkswaterstaat is de Groningse haven de geschiktste plek vanwege de korte afstand (64 kilometer), verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten om het schip te bergen. ,,Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s beperkt.”

Duizenden auto's

Op het vrachtschip brak In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brand uit toen het vlakbij Waddeneiland Ameland lag. Het vrachtverlies bedraagt waarschijnlijk meer dan 300 miljoen euro, zei de Amerikaanse econoom Patrick Anderson tegen vakblad Automotive News.

Bij de brand vielen een dode en meerdere gewonden. Aan boord van het schip waren in totaal 23 mensen, 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit. De kapitein en bemanningsleden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Volledig scherm Op het vrachtschip brak In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brand uit toen het vlakbij Waddeneiland Ameland lag. © REUTERS