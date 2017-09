Uitgeputte landbouwgrond kwalijk voor voeding

Vrouw vecht wildplasboete aan: 'Beste rechter, wat had ik dán moeten doen?'

16:27 AMSTERDAM - Geerte Piening speelt maandag in Amsterdam de hoofdrol in een lekker gevoelig rechtszaakje: ze vecht een boete aan voor wildplassen. Want waar o waar had zij als vrouw moeten plassen, toen de nood hoog was, 's nachts op het Leidseplein? ,,Dit was overmacht.’’