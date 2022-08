Uitgever omstreden boek over verraad Anne Frank probeerde onder publicatie uit te komen

Met video Familie Piet Paulusma komt voor het eerst écht tot rust op ‘zijn’ camping: ‘Voelt heel warm’

Jarenlang fungeerde Piet Paulusma gratis als pr-machine voor Heerde. Door tijdens zijn zomervakantie gewoon iedere avond het weer te presenteren zette hij het Veluwse dorp op de kaart. De Zandkuil in het bijzonder. Voor het eerst sinds de Friese weer-icoon in maart overleed, is zijn familie nu terug op deze camping. En dat zorgt voor een dubbel gevoel.

26 augustus