Uithuiszetting na halve eeuw nadert voor deze familie: ‘Het is niet ons huis maar ons alles’

Tommy (34), Nicky (40) en Jimmy (35) groeiden op in de Arnhemse Vogelwijk. Het huis van woningcorporatie Volkshuisvesting is volgens Jimmy al meer dan zeventig jaar in de familie.



Hun ouders trokken in 1973 vanuit Westervoort in het huisje met drie slaapkamers en een zolder in de fraaie Vogelwijk. ,,Daarvoor hebben onze oma en een tante er gewoond’’, zegt Tommy.



In 2016 overleed moeder Marga. Toen vader Dick twee jaar geleden ook stierf, kregen de broers te horen dat ze het huis uit moesten.