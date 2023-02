Uitspraak met mogelijk grote gevolgen: Vattenfall mocht energietarieven niet tussentijds verhogen

De vele tussentijdse verhogingen van de energieprijs, die miljoenen Nederlanders afgelopen jaar op hun bord kregen, zijn mogelijk in strijd met de wet. In een pikante uitspraak krijgt energiereus Vattenfall van de rechtbank Amsterdam een fikse draai om de oren.

De zaak draait om de variabele energiecontracten, waarover miljoenen Nederlanders beschikken. Van toezichthouder ACM mogen de tarieven slechts tweemaal per jaar worden gewijzigd: op 1 januari en 1 juli. Er geldt echter een uitzondering ‘bij zeer uitzonderlijke onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden waardoor het onhoudbaar zou zijn om de tarieven ongewijzigd te laten’.

Die uitzondering was er vorig jaar vanwege de Oekraïne-oorlog, stellen energiebedrijven. De prijzen van gas- en stroom stegen ineens zó snel dat tussentijdse verhogingen in hun ogen onvermijdelijk waren.

Uit een opmerkelijke uitspraak blijkt dat de rechtbank Amsterdam daar heel anders over denkt. Een Vattenfall-klant kreeg op 22 maart vorig jaar te horen dat haar energietarieven per 1 april fors zouden stijgen. Als verklaring noemde de energiereus de strijd in Oekraïne. Later in het jaar volgden nog meer stijgingen. De vrouw, al sinds 2015 klant bij Vattenfall (voorheen Nuon, red) pikte dat niet en stapte daarop naar de rechter.

Ze wees er onder meer op dat Vattenfall op zijn eigen website vermeldde dat het de tarieven maximaal tweemaal per jaar wijzigt. Daar kwam bij dat de vrouw in praktijk geen tijd had om over te stappen. Energiebedrijven namen nauwelijks nieuwe klanten aan, of deden dat enkel tegen exorbitante tarieven.

Oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank Amsterdam kiest de kant van de klant en draait de tariefsverhoging terug. Vattenfall maakte zich schuldig aan een ‘oneerlijke handelspraktijk’. De leverancier stelt in de eigen algemene voorwaarden namelijk dat het de tarieven om veel meer redenen mag wijzigen dan uitzonderlijke omstandigheden.

Dat is oneerlijk, aldus de rechter. Daar komt bij dat de passage grammaticaal onvoldoende begrijpelijk is voor normale, goed geïnformeerde consumenten.

Daarnaast informeerde Vattenfall de klant te laat, namelijk pas negen dagen voor de tariefsverhoging. Het opzegrecht moet niet slechts een formeel recht zijn, maar een reële mogelijkheid, stelt de rechter. ,,Dat is niet het geval wanneer de consument, gelet op de betrokken markt, niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om van leverancier te veranderen.”

Gevolgen

Al met al krijgt Vattenfall er flink van langs in de uitspraak. Volgens de Friese jurist Roelof den Ekker, die de klant bijstond, kunnen de gevolgen groot zijn. ,,Hoewel de impact nog niet te overzien is, zou het kunnen dat ook alle andere tariefwijzigingen onterecht zijn geweest. In dat geval zou Vattenfall haar alle jaren dat ze klant is geweest, moeten compenseren.’’

De impact betreft bovendien niet alleen Vattenfall, stelt Den Ekker. Vrijwel alle energiebedrijven pasten hun tarieven vorig jaar immers vaker dan het maximum van twee aan. Zo heeft hij nog drie andere zaken lopen, onder meer tegen Essent en Energiedirect.nl.

De jurist krijgt bijval van de Consumentenbond. ,,Onze juristen bestuderen de uitspraak nu, maar wij zijn het eens met de rechtbank Amsterdam”, stelt Joyce Donat. ,,Zelf ageren we al al jaren tegen het eenzijdige recht waarmee energiebedrijven hun tarieven meer dan twee keer per jaar kunnen wijzigen. Dat is ons inziens in strijd met de regels.”

Situatie gewijzigd

De Consumentenbond stelt dat energiebedrijven hun klanten tijdig moeten informeren over tariefwijzigingen. ,,Niet voor niets stelde de ACM afgelopen najaar dat energiebedrijven dat minimaal een maand van te voren moeten doen.” Negen dagen, zoals Vattenfall deed, is zwaar onvoldoende. Ook Eneco waarschuwde klanten veel te laat.

Voor Vattenfall is de uitspraak pijnlijk. Het bedrijf nam de rechtszaak zeer serieus: voor de zitting werden onder meer de directeuren klantbeleving en strategie ingevlogen. Vattenfall laat in een reactie weten dat het hoger beroep overweegt. Benadrukt wordt dat het slechts één geval betreft. ,,In onze algemene voorwaarden staat duidelijk vermeld in welke gevallen de tarieven kunnen wijzigen, bijvoorbeeld bij prijsontwikkelingen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas. Door de oorlog in Oekraïne, tekort aan gas en de daardoor extreem hoge inkoopprijzen waren we genoodzaakt om in april 2022 de tarieven voor een variabel contract aan te passen.’’

Tijdelijke tekst

Dat Vattenfall op de eigen website aangaf de tarieven slechts twee maal per jaar te wijzigen, heeft een goede reden, stelt het bedrijf. ,,Dit gaat over een tijdelijke tekst die op onze website heeft gestaan. Die mededeling had als doel om klanten het verschil tussen een variabel en een vast contract uit te leggen, in een normaal functionerende energiemarkt.’’ De uiting is inmiddels van de website gehaald.

De Consumentenbond beklemtoont dat tussentijdse wijzigingen niet enkel nadelig hoeven uit te pakken voor Nederlanders. ,,De prijzen voor gas en stroom zijn de laatste tijd fors gedaald", zegt Donat. ,,Consumenten profiteren daar nu van, want tarieven gaan sneller omlaag.’

