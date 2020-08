Uitwassen coronadebat hebben aandacht van veiligheidsdiensten

Het fenomeen zal ‘zeker’ aandacht krijgen in het volgende Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN), dat drie keer per jaar verschijnt. In dat DTN geeft de NCTV een globale analyse van radicalisering, extremisme en terroristische dreiging. In de vorige editie, die van mei, komt corona slechts kort aan bod, in relatie tot de impact op jihadisten. Dat zal de volgende keer anders zijn.

Het debat rond het Nederlandse coranabeleid wordt feller. Afgelopen week haalde een podcast van ex-rapper Lange Frans en corona-complotdenker Janet Ossebaard de publiciteit. Daarin flirtten ze met het idee premier Mark Rutte dood te schieten. Het Noordhollands Dagblad meldde zondag dat het fietspad tussen Beverwijk en Wijk aan Zee op twee plekken beklad is met de tekst ’Kill Rutte’, op een van die twee plaatsen vergezeld van een hakenkruis.

Beveiliging

Het maakt de veiligheidsdiensten alert. ,,We nemen dergelijke signalen altijd mee in onze analyses”, zegt een woordvoerder. ,,Zowel als het gaat om de bewaking en beveiliging van politici, als voor onze dreigingsanalyses.” Of de beveiliging van politici ook daadwerkelijk wordt aangepast, en op welke manier zegt de woordvoerder niet. ,,Maar als verantwoordelijke voor beveiliging van politici neemt de NCTV dergelijke uitingen mee in de dreigingsinschattingen.”

Veel politici spraken schande van de teksten van Lange Frans en Janet Ossebaard. Gertjan Segers, partijleider van de Christenunie, waarschuwde in een tweet voor het mogelijke effect ervan. ,,Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng. En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent.”

Complottheorieën

Uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur, blijkt dat een substantieel van de bevolking gelooft in onbewezen complottheorieën. Zo denkt 5 procent van de ondervraagden dat Bill Gates achter het coronavirus zit. Liefst 15 procent denkt dat het virus een in het laboratorium ontwikkeld biologisch wapen is.

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin), nam in een zondag verschenen video niet expliciet afstand van de uitspraken van Lange Frans en Ossebaard, tot verbijstering van velen. ,,Geen idee wat ik daar van moet vinden”, zei Engel. ,,Als dat een optie is... Dat is altijd een theoretische optie. Daar kan ik niet zoveel over zeggen.”

Eerder vergeleek Engel het verplicht dragen van een mondkapje op sommige drukke plekken in Rotterdam met het dragen van een jodenster in de Tweede Wereldoorlog. Aandacht voor coronamaatregelen in het onderwijs deed hem naar eigen zeggen denken aan de Hitlerjugend. Viruswaarheid is de organisatie achter overwegend vreedzame coronaprotesten in diverse steden, de afgelopen maanden.