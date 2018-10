UMC komt met ‘pleister’ tegen lekkage van hersenvocht

Ongeveer één op de vijftien patiënten krijgt te maken met hersenvochtlekkage na een hersenoperatie. Die lekkage kan vervelende gevolgen hebben voor de patiënt, zoals een langere hersteltijd in het ziekenhuis, of plaatsing van een drain. Soms moet er een hersteloperatie uitgevoerd worden en er is zelfs risico op een levensbedreigende infectie.

Lijmsoorten werken niet

Van Doormaal bedacht, in samenwerking met het Brain Technology Institute in Utrecht en Polyganics bv in Groningen, een soort pleister die hecht in een vochtige omgeving. ,,De hersenen drijven in vocht en dit maakt het lastig iets echt goed vast te plakken. Deze pleister zuigt zich als het ware vast en blijft lang genoeg zitten om er nieuw hersenvlies in te laten groeien.‘’ De pleister lost uiteindelijk vanzelf op als een nieuw hersenvlies is gegroeid.