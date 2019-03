UMC Utrecht opent calamiteitenhospitaal na schietpartij

LIVE LIVEBLOG: Politie houdt rekening met terroris­tisch motief schietpar­tij Utrecht

12:28 Meerdere personen hebben volgens ooggetuigen rond 10.45 uur het vuur geopend in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht. Er is een grote politiemacht op de been. De politie meldt dat er meerdere gewonden zijn. De dader(s) is/zijn ontkomen, meldt de politie. Er wordt rekening gehouden met een terroristisch motief. Op meerdere plaatsen in het land worden plekken extra bewaakt of gesloten.