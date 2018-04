UMC Utrecht staakt stamcelbehandeling 'vlinderkinderen' na sterfgevallen

De studie van het UMC is één van de twee medisch-wetenschappelijke onderzoeken die in 2017 is stopgezet, blijkt uit cijfers van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het andere is een onderzoek naar knieprotheses. Nieuwe protheses hadden bij twee patiënten ongewenste effecten: een extra operatie was daardoor noodzakelijk. Daarop werd de studie gestaakt.



Qua ernst van de bevindingen doet het voorval in Groningen meer denken aan de studie naar drainagemethoden bij patiënten met galwegkanker, waarover deze site onlangs berichtte. Het AMC in Amsterdam constateerde bij dat onderzoek een onverwacht hoog sterftecijfer in een van de twee behandelgroepen. Van de 27 patiënten in die groep overleden er 11, van de 27 patiënten in de andere behandelgroep waren dat er slechts 3. In 2016 beëindigde het AMC de studie, die pas halverwege was.