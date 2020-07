Undercoveragenten zijn het zat en voeren actie voor passend salaris

De ruim 400 leden hebben volgens Van de Kamp vijf jaar lang tevergeefs bij hun werkgever aangeklopt. ,,Ze zagen honderden euro’s aan onkostenvergoedingen wegvallen zonder dat daar iets tegenover staat.’’



Binnen de politie weet niet iedereen wat dit werk inhoudt, vervolgt de ACP-voorzitter. ,,Zo moeten O&T’ers soms kleding kopen die past bij hun situatie. Daar krijgen ze geen vergoeding voor. Even voorschieten en later declareren is onmogelijk omdat het om grote bedragen gaat. Bovendien zijn ze vaak undercover waardoor je ook niet even een betaalpas kunt trekken. Ook mag meer rekening worden gehouden met de hoge werkdruk en het praktisch altijd klaar moeten staan.’’



Van de Kamp: ,,Het duurt allemaal ontzettend lang. Terwijl de recherche en het Openbaar Ministerie steeds vaker een beroep doen op deze dienst. Die komt voorlopig alleen nog in actie bij levensbedreigende situaties.’’



De acties kunnen gevolgen hebben voor opsporingsonderzoeken. ,,Als we door het actievoeren net die ene cruciale ontmoeting of deal niet kunnen vastleggen, kan het zomaar einde onderzoek zijn”, aldus een O&T’er.