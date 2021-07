Unesco: Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan werelderfgoedlijst

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is door UNESCO toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Dat betekent dat onder meer Gorinchem, Slot Loevestein en vele forten vanaf nu in één adem genoemd mogen worden met de Chinese Muur, de piramides van Egypte en de Taj Mahal.

UNESCO vergaderde vanmiddag over verschillende ‘genomineerden’ voor de status van Werelderfgoed. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwam er zojuist groen licht. Dat betekent dat deze regio nu twee locaties telt die op de Werelderfgoedlijst staan. De molens van Kinderdijk werden in 1997 al toegevoegd.

Nieuwe Hollandse Waterlinie werelderfgoed? Vandaag weten we het

Een felbegeerde plek op de Werelderfgoedlijst - die ontstond in de jaren 70 - betekent wereldwijde erkenning en heeft vaak een groot effect op het toerisme naar een gebied. De status biedt verder vooral veel extra bescherming. Ook zijn er fondsen beschikbaar voor onderhoud en reparatie.

Militair verdedigingswerk

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd in 1815 aangelegd en is het militaire verdedigingswerk dat Holland moest beschermen tegen de vijand uit het oosten door hele stukken land kniehoog onder water te zetten. De eigen soldaten lagen gelegerd in talrijke forten langs de linie die zich uitstrekte van Amsterdam tot in de Biesbosch.

De 85 kilometer lange linie telt maar liefst 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen. Onder meer Fort Asperen, Bakkerskil en Vuren, het Geofort, Slot Loevestein en de vestingen Gorinchem en Woudrichem maken er deel van uit.

Drie nominaties

Er zijn drie Nederlandse nominaties, ook de de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe en de Romeinse Limes in het grensgebied van Nederland en Duitsland stonden op de lijst van het Werelderfgoedcomité. Over de Koloniën van Weldadigheid wordt later vandaag een besluit genomen, over de Romeinse Limes gebeurt dat morgen.

De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn in 1818 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Doel was om arme paupers uit de grote steden een beter bestaan te geven op het platteland en hun kinderen onderwijs te bieden. Er zijn nog zeven koloniën te zien, maar alleen die in Frederiksoord, Veenhuizen, Wilhelminaoord en in het Belgische Wortel komen in aanmerking om werelderfgoed te worden.

De Romeinse Limes (Latijn voor grens) in Duitsland en Nederland beschermde het Romeinse Rijk tegen Germaanse stammen. Op tal van plekken zijn nog resten van de Limes te zien, onder meer bij Nijmegen waar een groot Romeins fort met een stad was. De Limes in Nederland en Duitsland maakt deel uit van de veel grotere grens van het Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika. Delen van die grenzen staan al op de werelderfgoedlijst.

Meer beperkingen

Hoewel plaatsing op de Werelderfgoedlijst wordt gezien als een enorme eer, zijn er lokaal ook zorgen. Unesco beschermt het erfgoed nog beter dan nu vaak al het geval is. En dat kan voor lokale gemeenten extra beperkingen opleveren, bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw.

