Unicef: Nederlandse kinderen gelukkigste ter wereld

Windturbi­nes draaiden recorddag door zomerstorm Francis: 100 miljoen kilowatt­uur aan stroom

1 september Zomerstorm Francis raasde op 26 augustus over ons land en richtte hier en daar schade aan, voornamelijk door afgebroken boomtakken. Maar de wind bracht ons ook iets positiefs, meldt Energieopwek. Francis zorgde ervoor dat alle windturbines in Nederland in één dag meer dan honderd miljoen kilowattuur elektriciteit opwekten.