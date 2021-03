Unieke vondst: onbekend schilderij van Nijmegen opgedoken bij Amerikaans veilinghuis

VIDEO Ruinerwold­se vader te ziek voor strafzaak; jongste kinderen zien hem niet als ‘Messias’

4 maart De vader die met zes van zijn kinderen jarenlang afgezonderd leefde op een boerderij in Ruinerwold, wordt definitief niet vervolgd. Volgens de rechtbank is hij te ziek om zijn strafproces te kunnen volgen. Zijn vijf jongste kinderen vangen hem op: ‘Wij zien onze vader niet als Messias’, schrijven ze in een verklaring.