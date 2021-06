Universiteiten boos op besluiteloos kabinet: ‘Er is maar één scenario, anderhalve meter afschaffen’

Rutte zei afgelopen vrijdag tijdens een coronapersconferentie: ,,Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregel – het afstand houden – gedag kunnen zeggen. En of dat bij het begin van het nieuwe school en collegejaar dus kan, is nog niet met zekerheid te zeggen. En daarom vragen we aan (...) het hoger onderwijs om zich op beide scenario’s voor te bereiden. Met de anderhalve meter en zonder de anderhalve meter.”

In de academische wereld is totaal geen begrip voor deze besluiteloosheid, bleek vanmorgen tijdens een persbriefing van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en verschillende bestuurders van grote universiteiten in Nederland. ,,Wat ons betreft is er maar één scenario: de anderhalve meter wordt afgeschaft. Daar roosteren we ook op”, aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Zelfs bij een epidemiologische terugval in het najaar gaat hij er niet van uit dat jongeren weer het eerst maatregelen opgelegd krijgen.

Volgens Duisenberg worden er onnodig veel slagen om de arm gehouden door de ministersploeg. ,,Als je dit zo stelt, heb je als kabinet niet door wat dat betekent voor het hoger onderwijs en heb je geen begrip en gevoel voor wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan en bereikt. En besef je ook niet hoe heftig het is geweest voor jongeren. Ik heb er geen woorden voor.”

Volledig scherm VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg liep eerder dit jaar de Hofvijver in om aan te geven dat de wetenschap het water aan de lippen staat. © ANP

Nog steeds reëel

Gek genoeg zei onderwijsminister Van Engelshoven diezelfde vrijdagavond in een brief weer dat zij het scenario waarbij per 16 augustus de anderhalve meter wordt losgelaten, ‘nog steeds reëel’ acht. ,,Ik vraag u daarom u voor te bereiden op een situatie waarbij anderhalve meter is losgelaten, en tegelijkertijd een terugvalscenario paraat te hebben.”

Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University, vindt het ‘onmogelijk wat de minister van ons vraagt’. Hij begrijpt totaal niet dat er pas op 13 augustus duidelijkheid verschaft kan worden. ,,Snel en helder beslissingen nemen is hier essentieel, we kunnen niet op het laatste moment het rooster omgooien. Rekening houden met twee scenario’s is veel extra werk.”

Volgens Collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam raken docenten letterlijk in paniek van de huidige onzekere situatie. ,,Het effect op mensen is gigantisch, Ik wil vragen aan het kabinet: neem die signalen alstublieft serieus!” Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, constateert dat jonge mensen met een testbewijs straks wel opeengepakt mogen staan in de disco of tijdens een evenement, maar wellicht nog afstand moeten houden op de campus. Een bizarre situatie, vindt hij.

