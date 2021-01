Urk verpest het voor zichzelf

Ik zuchtte diep. Urk. Alweer rellen op Urk. Eerst vanwege het vuurwerkverbod, nu vanwege de avondklok. Massaal gingen ze de straat op, want aan die domme klok gingen ze zich toch niet houden? Probeer maar eens een Urker te vertellen wat hij moet doen. Kun je lachen.



Om hun daden kracht bij te zetten, stak men ook nog een hele coronateststraat in de fik. En op zondag belaagden ze een ploeg van de NOS die er kwam filmen. Een bewaker kreeg een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. Dat de journalist in kwestie een bewaker mee moest nemen, zegt ook iets.



Wat moeten we met Urk? Dat oude eiland in de Noordoostpolder, vol met mensen die vinden dat ze hun zaakjes prima zelf kunnen regelen, en die helemaal geen zin hebben in bemoeienis van wie dan ook. Een gevoel van autonomie dat alleen maar sterker lijkt te worden, elke keer wanneer een columnist waagt om iets kritisch over hen te schrijven.