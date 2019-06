Uruzgan-gevangenen gemarteld ondanks belofte van niet

reconstuctie Rechter buigt zich over dodelijke tramter­reur van Gökmen Tanis

6:01 Op 18 maart van dit jaar schiet Gökmen Tanis in en rond een tram in Utrecht vier mensen dood en brengt twee anderen zware verwondingen toe. Na een klopjacht van ruim zeven uur wordt hij door een zwaarbewapend politieteam opgepakt. Over ruim een week moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen waar de details over zijn terreurtocht uitvoerig aan bod zullen komen.