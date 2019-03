Utrechtse gemeenteraad diep geschokt door schietpartij

Leerlingen Utrechts Bonifatius College mogen niet naar buiten: broodjes en journaal kijken

15:19 Net als op alle scholen in Utrecht blijven de deuren gesloten van het Bonifatius College in Utrecht. Leerlingen kijken in de hal naar de speciale journaaluitzendingen op televisie en via de supermarkt om de hoek zijn broodjes en krentenbollen bezorgd voor leerlingen en docenten van de school. Iedereen op school is onder de indruk en praat over het de schietpartij eerder op de dag in Kanaleneiland.