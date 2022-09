Vaarverbod voor 39 zeilschepen zonder ‘APK’: ‘Na een dodelijk ongeluk, wat gaat er in hun hoofden om?’

Tara werd geraakt door een giek, die afbrak door houtrot. Ondanks protocollen die zijn opgesteld om houtrot te ontdekken, was het op dit schip, genaamd Risico, niet opgemerkt. Een woordvoerder van de ILT wil niet zeggen of de Risico één van de 39 schepen is die nu een vaarverbod hebben gekregen.

Het certificaat is meer dan een administratief papiertje. Het is het bewijs van een keurig, waarbij streng naar de veiligheid van het schip wordt gekeken, vergelijkbaar met de apk voor auto's. Schippers moeten elke 2,5 jaar een nieuw certificaat aanvragen voor de veiligheid van de mast, giek en touwen van de historische zeilschepen. Elke vijf jaar moet er een hoofdcertificaat worden aangevraagd. Bij een eerder dodelijk ongeluk, in 2016, waren de certificaten van het betrokken zeilschip niet in orde. Reden voor de ILT om na het ongeluk in augustus direct een groter onderzoek te doen naar de papieren van de historische schepen.

De betrokken schippers hebben een brief gekregen waarin staat dat ze niet meer mogen uitvaren. In één geval heeft de inspectie een schip tegengehouden dat op het punt stond uit te varen. De passagiers daarop moesten hun vaartocht afbreken.

Brancheorganisatie BBZ is erg geschrokken van het nieuws, al maakt voorzitter Paul van Ommen een nuance: er meldde zich al snel een schipper bij hem wiens zeilboot al de hele zomer op de werf ligt en om die reden geen certificaat heeft aangevraagd. Mogelijk zijn er meer schepen die met een goede reden niet zijn gekeurd. Van Ommen: ,,Dan klopt het aantal van 39 misschien niet, maar nog steeds zijn er kennelijk schippers die na zo'n ongeval, waarbij een meisje is omgekomen, doorvaren zonder certificaat. Ik vraag me af wat er in de hoofden van die mensen omgaat.”

Het is mogelijk om vrij snel nieuwe certificaten aan te vragen, maar het is de vraag of op korte termijn inspecteurs beschikbaar zijn om de schepen te controleren, aldus het ILT. ,,En de veiligheid moet natuurlijk op orde zijn.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is vorige week al een verkort onderzoek gestart naar de afgebroken giek. Daaruit moet blijken of alle procedures zijn gevolgd en of de protocollen die er zijn om houtrot te ontdekken wel goed zijn. Volgens de Onderzoeksraad moet worden nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

,,Het is een wettelijke plicht van rederijen om keuringscertificaten op orde te hebben‘’, zegt letselschadeadvocaat Herman Zandijk, die de ouders en familie van Tara bijstaat, in een reactie. ,,De inspectie heeft de eigen verantwoordelijkheid genomen om het register na te kijken en een passieve houding te veranderen in een proactieve. En dat is alleen maar toe te juichen in het kader van het naleven van veiligheidsnormen, juist ter voorkoming van ongevallen zoals op 31 augustus.”

De ILT wil deze maand nog met de brancheorganisatie en de keuringsinstanties om tafel om te kijken wat er mis is gegaan met de ontbrekende certificaten. Van Ommen van de BBZ heeft zeker wat aanbevelingen. Zo herkent hij zich in het beeld van een schipper die aan deze site laat weten dat er zelden meer gecontroleerd wordt op de certificaten. Vroeger was daar de waterpolitie voor, maar die is wordt nauwelijks meer gezien. ,,Het is nu heel willekeurig. Er zijn schippers die nooit een controle krijgen", weet Van Ommen.

Ook zijn de keurders en controleurs versnipperd geraakt, met meerdere betrokken instanties. Voorheen hadden de betrokken partijen regelmatig contact over veiligheid, nu wordt er volgens Van Ommen nog maar weinig informatie gedeeld. ,,Dat doet het systeem geen goed.”

De gemeente Harlingen gaat samen met de gemeente Enkhuizen onderzoeken of de historische zeilschepen zonder geldige papieren geweigerd kunnen worden uit hun havens. In Harlingen en Enkhuizen ligt het grootste deel van de bruine vloot. Burgemeester Sjerps wil met het weren van schepen zonder geldige papieren die vloot ‘toekomstbestendig’ maken. ,,We vinden het een prachtige sector maar die moet wel veilig zijn. Dat is kennelijk nu onvoldoende want niet elk schip heeft een certificaat. Daarom willen wij als gemeente kijken of we het hebben van een certificaat kunnen koppelen aan de ligplaats.”

Een aantal van de schepen die van de inspectie niet mogen varen, ligt volgens Sjerps in de haven van Harlingen. Hoeveel dat er precies zijn kan ze niet zeggen.

