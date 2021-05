Vaccinatie Biblebelt en grote steden blijft achter: soms haalt maar 35 procent ouderen prik

De vaccinatiegraad in de Biblebelt en achterstandswijken van grote steden blijft duidelijk achter bij de rest van Nederland. In één streng-christelijke gemeente is maar 35 procent van de thuiswonende 65-plussers een prik gaan halen bij de GGD. Dat blijkt uit het meest recente OMT-advies.

Het adviesorgaan van de overheid noemt Urk, Staphorst en Neder-Betuwe als voorbeelden van gemeenten in de Biblebelt waar de vaccinatiebereidheid niet al te groot is. In de orthodox-christelijke gemeentes varieert de vaccinatiegraad bij 65-plussers tussen 35 en 73 procent. Sommige stromingen binnen het protestants-christelijke geloof zijn principieel tegen vaccineren.

Ook in grote steden als Rotterdam en Amsterdam blijft de vaccinatiegraad achter bij het landelijk gemiddelde. In die steden is er ‘een aanzienlijk aantal wijken’ dat een vaccinatiegraad tussen de 40 en 60 procent heeft, schrijft het Outbreak Management Team. In totaal is in Amsterdam 68 procent en Rotterdam 71 procent van de oudere doelgroep op komen dagen voor een vaccinatie. Het OMT noemt dat een 'relatief lage vaccinatiegraad’, maar meldt niet wat het landelijk gemiddelde exact is.

Giftige complottheorieën

Artsen in de grote steden slaan al enige tijd alarm over de lage opkomst in achterstandswijken. Vooral onder migrantenouderen zou de vaccinatiebereidheid erg laag zijn. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb greep zijn eigen vaccinatie aan om aandacht te vragen voor die situatie. ,,Wat ons hier tegenwerkt, is de tegencampagne", zei hij toen. ,,Die is succesvol. Er zijn video’s in het Arabisch, waarin wordt gezegd dat je door de injectie een chip in je lichaam krijgt waarmee je achtervolgd kunt worden. Het zijn giftige complottheorieën, die met name door allochtone jongeren veel bekeken worden. Ze komen zo ook in die families.’’

Volledig scherm Ahmed Aboutaleb wordt gevaccineerd. © Sanne Donders

Landelijk varieert de vaccinatiegraad nog per leeftijdsgroep, maar er zijn gemeentes waar 85 procent van de 65-plussers die via de GGD gevaccineerd worden een prik heeft gehaald. Over het hele land heeft van de thuiswonende personen tussen de 80 en 89 jaar meer dan 85 procent ten minste één vaccinatie gehad en ongeveer 80 procent twee vaccinaties. Bij 90-plussers is dit percentage iets lager: 73 procent heeft ten minste één vaccinatie gehad en 66 procent twee.

Van de 70- tot 79-jarigen heeft meer dan 85 procent de eerste vaccinatie gehad. Van de 65- tot 69-jarigen (die gevaccineerd worden door de GGD) heeft ruim 70 procent de eerste vaccinatie gehad en bij de 55- tot 59-jarigen is dat 29 procent.

AstraZeneca

De 60 tot 64-jarigen worden gevaccineerd door de huisartsen met het AstraZeneca-vaccin. Die campagne verliep erg chaotisch, onder meer door het tijdelijk stoppen van de vaccinatie met AstraZeneca na een klein aantal meldingen van zeldzame bijwerkingen. Het OMT stelt dat nog onderzocht wordt hoe dat de vaccinatiegraad beïnvloed heeft.

Uit het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijkt steeds sterker dat vaccineren bescherming biedt tegen een ernstig verloop van een coronabesmetting. De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag. Deze maand zijn vijftigers de grootste groep. ,,De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de niet-gevaccineerden”, zei ic-voorman Diederik Gommers daarover.

