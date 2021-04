Vaccinatiecijfers zorgen voor optimisme: ‘Binnenkort kunnen we naar concert of theater’

Kordaat stapt Maria Mesa (73) op haar hoge hakken naar buiten bij de XL-vaccinatiestraat van de GGD in Breda. Blote enkels onder een kokerrok, geel jasje, sjaal én mondkapje in bijpassend geometrisch patroon. Ze oogt alsof ze op weg is naar een feestje, of een lunchafspraak met vriendinnen op de Grote Markt van de stad. Ze lacht. ,,O, ik kan niet wachten! Ik woon in het centrum. Binnenkort kan ik weer zonder nadenken de deur uitlopen voor een kopje koffie op het terras, en met mijn zus gaan winkelen!’’