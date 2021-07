Vaccinatielijn overbelast: veel mensen willen tweede prikafspraak vervroegen

De vaccinatielijn, het telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen voor het maken of verzetten van een prikafspraak, is dinsdagochtend overbelast. Wanneer mensen het landelijke afspraaknummer 0800-7070 bellen, krijgt een deel te horen dat er op dit moment te veel mensen bellen en er geen lijnen beschikbaar zijn.

Een woordvoerster van GGD GHOR laat weten dat het al 'dagen druk’ is. ,,Maandag hebben we in totaal 100.000 telefoontjes gehad.” Over vandaag valt volgens de woordvoerster nog niets te zeggen, behalve dat de lijnen wederom bezet zijn.



De meeste telefoontjes hebben volgens de woordvoerster te maken met het nieuws dat de interval tussen de eerste en tweede vaccinatie tegen het coronavirus de komende weken verkort mag worden. Daardoor willen veel mensen hun tweede vaccinatie vervroegen. Of de telefoontjes ook te maken hebben met het nieuws dat veel vakantielanden hun regels aanscherpen, kon de GGD nog niet bevestigen of ontkennen.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte zaterdag bekend dat de tijd tussen de eerste en tweede prik 'flexibel’ mag zijn. Het aanpassen van de 'prikinterval’ is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Volgens De Jonge regelt de GGD het aangepaste prikschema de komende weken.

Verdere berichtgeving

De landelijke GGD kan nog niet vertellen hoe de wijziging precies in zijn werk zal gaan. ,,Er wordt nog volop gesproken over de intervalperiode. We vragen iedereen om verdere berichtgeving af te wachten.” Voor nu is het advies om de vaccinatielijn te blijven proberen. ,,Of maak je afspraak online.”

Door mensen sneller hun tweede prik van BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd. Tussen de prikafspraken zat eerst vijf weken. Iemand is twee weken na de laatste prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig.

Een afspraak maken kan via coronavaccinatie-afspraak.nl of het landelijke afspraaknummer 0800-7070.

