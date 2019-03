Vader (74) en twee zoons vast voor smokkel van ruim 3000 kilo cocaïne

De drie verdachten zitten in de cel in Nederland. De partij drugs zat in een container met bananen en werd al in januari 2017 onderschept bij een transportbedrijf in Hazeldonk, aan de Nederlands-Belgische grens. De container kwam vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland. De cocaïne had een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. De partij is destijds meteen vernietigd.

De eigenaren van het transportbedrijf en de chauffeur werden na de onderschepping van de drugs aangehouden. Het vermoeden bestond dat anderen achter de smokkel zaten. Het daaropvolgende onderzoek leidde naar de vader en twee zonen die in Spanje en België woonden. De twee zoons werden afgelopen weken gearresteerd in Spanje en Duitsland en overgeleverd aan Nederland. Hun vader meldde zichzelf bij de politie.

Ruim een miljoen

In februari viel de politie binnen in woningen van de verdachten en bij bedrijven in Nederland, Spanje en België die aan hen gerelateerd kunnen worden. Van alle bedrijven werd de administratie in beslag genomen. Banktegoeden zijn bevroren. De verdachten hebben vermoedelijk geïnvesteerd in vastgoed, voornamelijk in Spanje. Daar wordt nog nader onderzoek gedaan. Er werd beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen.

Volledig scherm De in beslag genomen luxewagens. © Politiefoto

Fruitbedrijven

De verdachten bleken betrokken bij meerdere fruit-importbedrijven en meerdere zendingen met bananen. Maar het onderzoek leidde volgens de politie ook naar transporten van houtpellets met mogelijk pakketten cocaïne. Op een in beslag genomen telefoon werden daarvan foto’s gevonden. Dat zou dan gegaan zijn om vermoedelijk vier zendingen van rond de 500 kilo per keer. In het onderzoek is ook opnieuw de waarde gebleken van de ontsleuteling van PGP-berichten op eerder in beslag genomen servers in Canada en Costa Rica. Bij het financiële onderzoek is samengewerkt met de FIOD.