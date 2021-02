Vader bedankt zorg met 455 doosjes Merci: ‘Laura kreeg 19 jaar lang warmte en liefde hier’

Verdachte relschop­per raakt dure spullen kwijt: ‘Je moet het stoere imago doorbreken’

3 februari Justitie bekijkt bij iedere verdachte van de avondklokrellen of het kostbare bezittingen - zoals auto's of dure kleding - in beslag kan nemen, om daarmee bij een veroordeling ontstane schade te vergoeden. De man die is opgepakt voor de rellen op Urk is zijn auto (voorlopig) kwijt.