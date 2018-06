Vader brengt dochter (15) met helikopter naar eindgala

Allemaal om in het weiland naast restaurant Next in Lelystad, waar het eindexamengala plaats vond, te kunnen landen. ,,Mensen denken dat we schatrijk zijn en dat we willen pronken, maar dit heeft niks met geld te maken. Ik heb gewoon de juiste connecties in de helikopterbranche en daar gebruik van gemaakt. We zijn niet steenrijk. Wel hebben we een eigen bedrijf, een klein hotelletje, waar we hard voor werken. Ik gunde mijn dochter wat leuks. Ze vond het super, dat is het belangrijkste.''



Chayenne, die haar vader achterna gaat en hotelmanagement wil gaan studeren, hoort vanmiddag of ze ook daadwerkelijk geslaagd is voor haar eindexamen. ,,We gaan ervan uit dat het goed is, ze stond er goed voor. Maar je weet het nooit. We hebben niet voor niks de helikopter geregeld, het was in ieder geval een leuk feestje. Als ze zakt en volgend jaar weer een examengala heeft, dan doen we het anders hoor. Dan gaat ze op de fiets.''