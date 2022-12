Vader die mannen én vrouw neerstak op feestje van zijn peuter had ook automatisch wapen met demper in de schuur liggen

met video Bolides en barrels brullen bij afscheid van Eran (11): ‘We weten zeker dat hij het niet zou willen missen’

Brullende bolides, knallende uitlaten, jankende sirenes en oorverdovend getoeter. De jonge autoliefhebber Eran Muis uit Bruchterveld was er gek op. Maar afgelopen week is hij onverwacht overleden, hij werd maar 11 jaar. Als eerbetoon aan Eran vormden honderden autoliefhebbers zaterdag rond het middaguur met hun stoere carbagerun-barrels of snelle bolides een ‘Eranhaag’. Hun zoon had het niet willen missen, weten vader John en moeder Suzanne.

17 december