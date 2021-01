Vader haalt uit naar doodrijder van zijn dochtertje: ‘Ik wens je de hoogst mogelijke straf’

Zijn dochtertje kwam 28 november 2018 om het leven, nadat ze in Rijssen door de 60-jarige Janna ter H. was aangereden op de rotonde van de Nijverdalseweg en de Nijverheidsstraat. Ey-Linn zat bij haar moeder achterop in een zitje. Ter H. had in haar Mercedes, een hoge SUV, de vrouw met kind niet gezien. Het meisje werd in het ziekenhuis na een lange reanimatiepoging doodverklaard als gevolg van ernstig hersenletsel. Bij de rechtbank in Almelo werd vrijdag tegen de Rijssense bestuurster een taakstraf van 180 uur geëist en een onvoorwaardelijke rijontzegging voor 1 jaar wegens onvoorzichtig rijden.