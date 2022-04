Vader in bijzijn van baby bijna op metrospoor gegooid na ruzie over foto

amsterdamEen jonge vader is afgelopen zomer in Amsterdam bijna op het spoor gegooid door een voor hem onbekende metroreiziger. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw en dochtertje van 9 maanden, blijkt uit nieuwe beelden die de politie gisteravond heeft gepubliceerd. De politie in Amsterdam is nog steeds op zoek naar de uiterst agressieve man.

Aan de geweldsexplosie op metrostation Overamstel ging een woordenwisseling vooraf. Het slachtoffer is die bewuste zaterdagmorgen, 3 juli 2021, samen met zijn vrouw en kindje onderweg. In de metro maakt de vader wat foto’s van zijn kind. Een passagier loopt daarna naar hem toe en begint boos in het Engels tegen hem te schreeuwen. Hij is er blijkbaar niet van gediend dat iemand foto’s of filmpjes van hem maakt. De vrouw legt uit dat er een misverstand is en voor de zekerheid wordt een filmpje verwijderd. De kous lijkt daarmee af.

Vlam in de pan

Maar wanneer het gezin uitstapt op station Overamstel slaat de vlam alsnog in de pan. De boze man schreeuwt weer naar de vader, ditmaal in het Nederlands. Wat de vader ook zegt, de verdachte kalmeert niet. Een net gekochte beker koffie wordt uit de hand van het slachtoffer geslagen en belandt in de kinderwagen waar de baby ligt.

Hierna wordt de vader geslagen, geschopt en gebeten en probeert de verdachte hem het spoor op te duwen. Volgens de politie was de mishandeling erg beangstigend: ‘Zeker voor de vrouw die zag hoe haar man in elkaar werd geslagen’. De baby raakte niet gewond, de koffie was niet meer heet toen deze in de kinderwagen belandde.

Beelden gepubliceerd

De politie heeft inmiddels geblurde beelden van de mishandeling en ongeblurde beelden van de verdachte gepubliceerd. Hij wordt nog steeds gezocht.



