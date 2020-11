Vader kijkt terug op ongeluk dat zijn zoon (20) het leven kostte: ‘Ze hebben niet geracet’

Twee jonge levens eindigen in de nacht van 28 op 29 november 2019 in een groot waterbassin achter een tomatenkwekerij in het Brabantse Someren. Rob van de Laar verliest daar zijn zoon Milan, een van een tweeling, op 20-jarige leeftijd. ,,Artsen zagen gelukkig geen doodsstrijd in zijn gezicht,” zegt vader Rob (50), die exact een jaar na dato zijn verhaal doet.

,,Ik ga die avond muziek luisteren bij een kameraad van me, die hier een paar honderd meter verderop woont. Hebben we het al vaker over gehad maar het komt er nooit van, want normaal ben ik bijna altijd thuis. Alleen die ene avond niet. Net voor ik ga, rond half acht, roep ik nog even naar boven, waar Milan op zijn kamer muziek aan het luisteren is: Ga jij ook nog weg? ‘Misschien nog efkes’, antwoordt hij. ‘Ik ben op tijd thuis.’ Dat is het laatste wat hij tegen me gezegd heeft.

Ze zal Milan zoeken

Het is die avond enorm slecht weer. Ik kom met een doorweekte jas aan bij mijn kameraad. Ik zit net aan mijn eerste flesje bier, terwijl ik normaal gesproken nooit doordeweeks alcohol drink. We luisteren lekker naar de muziek die keihard aan staat en dan voel ik ineens mijn telefoon trillen. Het is Lieke, de vriendin van Milan. Ze zal Milan zoeken, denk ik dan. Ik wil de telefoon opnemen, maar ik ben net te laat. Maar ze belt al snel nog een keer. Ik neem nu wel meteen op.

Ze vraagt inderdaad of ik weet waar Milan is. Ze heeft op een lokale nieuwssite gezien dat er een auto te water is geraakt in Someren en ze denkt de wieldoppen van Milans auto te herkennen. Lieke krijgt hem niet te pakken, ik ook niet. Ik kijk meteen op mijn telefoon, waar ik camerabeelden van mijn terrein kan zien. Milans auto staat er tot mijn grote schrik niet...

Quote Ik doe open en een agent vraagt of ik Rob ben, de vader van Milan. Dat ben ik ja.

Het kan lang gaan duren

Ik ben net begonnen aan mijn tweede flesje bier, maar ik ga meteen naar huis. Daar zie ik dat iemand me vijf keer heeft gebeld: het blijkt de moeder van een van zijn vrienden te zijn. Of ik meer weet? Nee. Een minuut later gaat de deurbel. We hebben glas-in-loodramen en ik zie meteen de felle kleuren van de de uniformen van politieagenten. Ik doe open en een agent vraagt of ik Rob ben, de vader van Milan. Dat ben ik ja. Die agent zegt: ‘Ga maar mee naar het ziekenhuis, Milan heeft een zeer ernstig ongeval gehad. Pak een telefoonoplader, want het kan wel eens lang gaan duren.’ Ik mag zelf niet meer rijden, zeg ik. ‘Geen ramp’, vertelt de agent, ‘stap bij ons in het busje.’

Vuurzee van lichten

Op weg naar het ziekenhuis in Helmond bel en app ik met veel mensen, ik weet niet eens meer met wie. Dat heb ik proberen terug te halen maar ik kom er niet toe. Tijdens de rit naar Helmond kijk ik slechts één keer even op en het beeld wat ik dan krijg vergeet ik echt nooit meer. We rijden dan precies langs de plek waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. Ik schrik ervan, want ik weet tot dat moment niet waar het exact is gebeurd. Het is bij een groot waterbassin achter een grote tomatenkas. Ik zie vooral een vuurzee van lichten en enkele brandweerauto’s.

Volledig scherm De plek waar de Milan, de zoon van Rob van de Laar, verongelukte. © René Manders/DCI Media

De situatie is heel slecht

In het ziekenhuis blijkt al snel dat Milan naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht moet worden. Daar hebben ze meer geschikte apparatuur om hem te helpen. In Eindhoven moeten we wachten, dat duurt heel lang. Ik loop wat heen en weer over de gang en af en toe geven de doktoren een update. Ik weet dan nog weinig, alleen dat de situatie heel slecht is. Op een gegeven moment zeggen ze: bereid je op het ergste voor. Hij heeft nog maar één procent overlevingskans. Zijn lichaamstemperatuur is 25 graden en ze krijgen dat maar niet omhoog. Hij heeft een half uur in dat water gelegen... Het komt niet goed, denk ik dan.

Geen tekenen van doodsstrijd in zijn gezicht

Later die avond mogen we eindelijk naar Milan toe. Hij heeft geen zichtbare verwondingen en ik zie ook geen tekenen van een doodsstrijd in zijn gezicht. Maar ik hoef het eigenlijk ook niet te weten wat er exact is gebeurd, de oorzaak komen we toch nooit meer te weten. Ik probeer nog contact met hem te maken, maar hij knippert niet met zijn ogen en knijpt niet in mijn handen. Rond 2.00 uur die nacht komen de artsen met de mededeling: ‘We hebben alles geprobeerd en we moeten er mee stoppen.’ De medische apparatuur die hem in leven houdt, wordt uitgezet. Vrij snel daarna sterft Milan.

Die hele nacht kan ik niet slapen, er gebeurt in die paar uur zoveel. Appjes stromen intussen binnen en iedereen vraagt: klopt het? Soms denk ik: wanneer word ik eens wakker. Soms heb ik ook het besef: dit gebeurt echt.

Quote Drie ambulances rijden zich vast in de blubber, de traumaheli­kop­ter mag niet opstijgen vanwege het vieze weer.

Melding blijkt verkeerd

Agenten vertellen me het verhaal van die avond. Ik hoor dat de hulpverleners zich in eerste instantie hebben gericht op een melding van een auto te water in het kanaal en dat de scheepvaart is stilgelegd. De melding blijkt verkeerd. De jongens die achter Milan en zijn vriend rijden proberen met man en macht de aandacht te trekken van de hulpverleners. Ze knipperen met hun koplampen, eentje rijdt slingerend heen en weer om de aandacht te trekken. Maar er gaat meer mis. Drie ambulances rijden zich vast in de blubber, de traumahelikopter mag niet opstijgen vanwege het vieze weer. En ze staan in eerste instantie ook nog aan de verkeerde kant van het bassin.

Goede vriend van me reanimeert Milan

De duikers die ter plaatse komen krijgen aanvankelijk de deur niet open en moeten Milan en zijn vriend via het raam naar buiten halen. Op de hulpverlening heb ik echt niets aan te merken, dat verloopt gezien de omstandigheden goed. Twee goede vrienden van me zitten bij de brandweer en zijn er die avond bij. Een van hen heeft zelfs Milan gereanimeerd, maar dat beseft hij pas achteraf. Hij is nog vaak hier geweest en praat er dan over. Ik zie hem zakelijk ook wel eens. Soms hebben we het er dan over, soms ook niet en dat is goed zo. Ik verwijt in elk geval niemand iets, zo zit ik niet in elkaar. Dan maak je het ook alleen jezelf moeilijk. Iedereen heeft die avond gedaan wat hij kon.

Huilen en veel vragen

En dan komt het moment dat ik Mitchel moet vertellen dat zijn tweelingbroer overleden is. Mitchel woont sinds zijn zesde uit huis vanwege zijn verstandelijke beperking. Hij moet meteen huilen en zit met veel vragen. Sindsdien wil hij het er nooit meer over hebben. Ik praat er wel veel over, dat is echt iets wat ik sinds het ongeluk van Milan heb. Eerst stopte ik altijd alles weg, maar ik moet met anderen praten want anders red ik het niet. Dat is te moeilijk.

Ik weet dat Milan weleens vaker op die plek is geweest. Van zijn vrienden hoor ik dat ze wat aan het rijden waren en dat Milan ineens is afgeslagen. Later hoor ik van de politie dat ze met lage snelheid in het water zijn beland. Ze hebben dus niet geracet; ze zijn het water in gegleden. Op de zijkant. Eenmaal in het water is de auto over de kop gegaan.

Burnout met motor en vuurwerk tijdens uitvaart

In de dagen na Milans overlijden moeten we alles regelen voor zijn uitvaart. Vrienden doen veel, zoals het verzamelen van alle auto’s voor de rouwstoet. Auto’s waren echt zijn ding. Een Mercedes was zijn droomauto, die herkende Milan van een afstand. Hij wist meteen om welk type het ging. Later heb ik het filmpje van de dag van zijn uitvaart nog eens terug gekeken, want op de dag zelf krijg ik niet alles mee. Wel hoe enkele motorrijders een burnout doen bij ons voor de deur. Je ziet nu nog steeds die streep asfalt die weg is geslagen. Op een gegeven moment komt er zoveel rook vrij dat wij de auto uit moeten, zo erg stinkt het. Mooi is dat.

Ook wordt er bij ons voor en bij het rouwcentrum vuurwerk afgestoken. Tijdens de dienst draaien we Milans muziek: hardstyle. Dat is best stevige muziek, dus we hebben op alle stoelen oordopjes neergelegd voor diegenen die het wat te hard vinden, haha. Uiteindelijk zijn er zeker 400-500 man geweest. Mooi dat het dan nog kan, in deze tijd zeker niet. De uitvaart is voor mijn gevoel heel compleet.

Ik verwijt hen niets

Nadien heb ik een hele tijd nog vrienden van Milan en mijn eigen vrienden over de vloer gehad. De jongens die achter Milan aan reden heb ik even met rust gelaten, die hebben het dan zelf al moeilijk genoeg. Ik verwijt hen niets.

Als het druk is in mijn fietsenzaak heb ik tenminste afleiding. Ik heb ook snel een herdenkingshoekje in de winkel gemaakt. Een houten decoratiekistje met daarop het bidprentje van Milan, een kaarsje en een motorcross-shirt van hem. Hij mag niet vergeten worden. Vier maanden na het ongeval heb ik een tattoo genomen, op mijn rug. In grote letters Milan, twee vleugels, een kruis en drie sterren die verwijzen naar mijn overleden ouders en Milan zelf. Zo draag ik hen toch altijd bij me. Ik heb het ooit wel eens met Milan over mijn oude tattoos gehad. Hij vond dat ik mijn oude meuk eens moest laten vernieuwen.

Volledig scherm Rob van de Laar bij de herdenkingshoek van zijn overleden zoon Milan in zijn fietsenzaak. © René Manders/DCI Media

Ook in huis heb ik een herdenkingshoekje op een kast gemaakt. Daar liggen allemaal persoonlijke spullen van hem: horloges, het dopje van een bierflesje wat tijdens zijn uitvaart is gedronken door zijn neef met wie hij een goede band had, zijn laatste kaart aan mij voor mijn 49e verjaardag.

Onze laatste handdruk

Het mooiste vind ik het bronzen beeld van onze laatste handdruk. In het uitvaartcentrum hebben we een bronsgieter laten komen. Dat was nog best lastig, want we kregen niet zo’n goede afdruk. De gieter heeft een aparte bak moeten maken en toen is het gelukkig nog gelukt. Verder staat zijn koelbox die hij altijd meenam naar zijn werk nog altijd in de keuken, de fles frisdrank van die dag zit er nog in. Zijn werkschoenen heb ik nooit meer gepoetst. Zijn slaapkamer is ook nog exact hetzelfde als toen, het bed ligt er bij zoals hij die dag uit bed is gestapt. Af en toe sla ik de deur naar zijn kamer nog wel eens open, maar dat vind ik best lastig moet ik bekennen.

Volledig scherm Het bronzen beeld van de laatste handdruk. © René Manders/DCI Media

Alles komt in een flits weer voorbij

Zo vind ik het ook moeilijk om naar de plek van het ongeval te gaan. Inmiddels ben ik er zes, zeven keer geweest. Aanvankelijk ben ik alleen gegaan en vijf minuten, soms een kwartier gebleven. Wat doe ik hier eigenlijk, dacht ik dan weleens... Of ik zag alles weer in een flits aan me voorbij komen. Vrienden van Milan leggen er geregeld bloemen en kaarsjes neer. Soms wil ik er heen, maar draai ik op het laatste moment om. Dan is de druk te groot. Als het avond is en ik moet langs die plek, rij ik meestal binnendoor zodat ik er niet langs hoef. Vind ik niet prettig. Heb ik ook met vies weer, of met donderdagen, of de 28ste van iedere maand. Is er toch weer een week of maand voorbij denk ik telkens.

Volledig scherm Bloemen en kaarsjes op de plek waar Milan verongelukte. © René Manders/DCI Media

Ik weet niet of je kunt zeggen dat ik het een plekje heb gegeven. Ik moet ermee leren omgaan. Zoals het nu is, zal het niet meer snel veranderen. Ik zag in het begin zijn jas hangen op de kapstok. Ik heb steeds meer van zulke spullen uit het zicht gelegd, want het hele huis was Milan. Wij woonden hier met zijn tweeën. Nu mis ik die harde muziek van boven, het is zo stil in huis.

Boodschap naar hem daarboven

Altijd was het wel bal bij ons omdat vrienden langskwamen. Ik heb mijn vijftigste verjaardag enkele maanden na het ongeval niet meer gevierd, kon ik niet. De verjaardag van Milan en Mitchel op 14 juli wel. Mitchel vroeg nog of dat kon doorgaan. Tuurlijk. Hebben we enkele oranje en witte heliumballonnen gekocht. Daar hebben we een kaartje aan gehangen en in de achtertuin hebben we ze los gelaten. Een boodschap naar hem daarboven.

Milan was mijn beste vriend

Milan was mijn beste vriend. Een hele behulpzame jongen en we deden alles samen. Hij was ook heel beschermend naar Mitchel toe. Verder deed hij altijd netjes zijn gordel om, reed niet als hij gedronken had. Hij had verantwoordelijkheidsgevoel. Milan was bovendien een harde werker. Kwam hij na een dag als straatwerker thuis, zette hij de koelbox in de keuken en kwam hij nog bij mij in de fietsenzaak helpen. Hij wilde altijd vooruit.

Milan is gegaan zoals hij ter wereld kwam

Milan en Mitchel hebben als baby een moeilijke start gehad. Ze zijn allebei na 27 weken al geboren, binnen vijf minuten van elkaar. Ze wogen nog geen kilo. Ze lagen op mijn borst en ik was bang om te ademen, bang dat ik hun vingertjes zou breken. Zo fragiel waren ze. Milan lag in de couveuse met alle toeters en bellen. Zo is hij ter wereld gekomen, en nu is hij met toeters en bellen in het ziekenhuis overleden. Milan is gegaan zoals hij is gekomen.”