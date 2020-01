‘Vader Ruinerwold gebruikte ritueel zwaard om kinderen te mishandelen’

Vader Gerrit Jan van D. (67) van het schuilgezin in Ruinerwold (Drenthe) mishandelde een aantal van zijn in een boerderij opgesloten zes kinderen omdat hij op sommige momenten dacht dat ze door de duivel waren bezeten. Bij zijn heftige bestraffingen maakte hij dikwijls gebruik van een ritueel zwaard. Dat staat in het boek Spookhoeve Ruinerwold dat eind deze week verschijnt en waaruit de Telegraaf al enkele passages publiceerde.

In het boek wordt de bizarre levensloop van Van D. beschreven en de beklemmende sfeer - ‘een ware nachtmerrie’ - waarin zijn nakomelingen moesten leven. De kinderen hebben bij de politie verklaringen afgelegd over de mishandelingen, maar Van D. heeft jaren eerder ook zelf beschreven hoe hij zijn kinderen bevrijdde van boze geesten, zo meldt de Telegraaf.

Van D. ging soms tot mishandeling van zijn kroost over als hij een heftige angstdroom had gehad. Doel van zo'n actie? Hij wilde op die manier al het slechte dat hij in zich had vernietigen. En ook boze geesten uit zijn slachtoffer, een bloedeigen kind, verdrijven. In het boek staat hoe de vader op een ochtend besloot een zoon iets aan te doen. ‘Ik heb hem getuchtigd met woorden omdat hij zo’n slechte geest had, en sloeg hem een paar keer met mijn geestelijk zwaard, ik voelde dat er iets in hem zat, door hem geestelijk te slaan, dood ik meestal de geesten in hem, maar er gebeurde niets en hij zag er nog steeds erg arrogant en vreemd uit’, aldus Van D.

Volledig scherm De 67-jarige Gerrit Jan van D. plaatste onder de schuilnaam 'John Eagles' artikelen op zijn online-encyclopedie 'Eagle Rock Wiki'. © Eagle Rock Wiki De vader beperkte zich niet alleen tot het gebruik van zijn zwaard en fysieke mishandelingen zoals stompen en slaan. Hij zette zijn kroost ook langere tijd onder een ijskoude douche of sloot ze op: allemaal manieren om ze te ‘reinigen’ omdat Van D. dacht dat de kinderen onrein en besmet waren. Na de mishandeling duurde het regelmatig enkele dagen voordat de kinderen weer door Van D. in genade werden aangenomen.

Hersenbloeding

De advocaat van Van D., Robert Snorn, wil nog niet op de onthullingen in het boek reageren. Vader Gerrit Jan van D. is volgende week niet aanwezig op de eerste openbare rechtszitting. Hij ligt in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen vanwege een hersenbloeding. Hij kan niet meer praten. Het OM heeft hem nog niet kunnen verhoren. Snorn verwacht niet dat zijn cliënt ooit nog in staat zal zijn om weer te spreken.

Volledig scherm De Facebookpagina van de 67-jarige Gerrit-Jan van B., de vader die met zes kinderen ondergedoken zat in een boerderij in Ruinerwold. © Rob Engelaar Justitie verdenkt de vader van vrijheidsberoving, witwassen, mishandeling van negen van zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Deze twee kinderen waren het gezin in 2011 ontvlucht en woonden nooit op de boerderij in Ruinerwold. Volgens Snorn ontkent zijn cliënt door ‘nee’ te schudden dat er ooit strafbare zaken hebben plaatsgevonden.

Josef B., de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar in oktober het geïsoleerde gezin werd aangetroffen, is wel aanwezig bij de eerste zitting. B. wordt verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen en van witwassen. De 58-jarige Oostenrijker ontkent de aanklachten en verklaarde eerder via zijn advocaat dat hij al jaren niet meer op de boerderij is geweest.