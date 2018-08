Vader slachtoffer steekpartij Dedemsvaart: Ik ga kapot van verdriet

Vader Herman Veldsink uit Dedemsvaart is in diepe rouw gestort door de gewelddadige dood van zijn zoon, de 34-jarige Henk Veldsink. Dat meldt de Dedemsvaarter in een lang relaas op zijn Facebookpagina.

Veldsink probeert uit te leggen dat er aan de fatale ruzie in de nacht van donderdag op vrijdag in de Beatrixstraat in Dedemsvaart een lange periode vooraf ging van ruzie en onenigheid tussen het slachtoffer en de 46-jarige verdachte.



Hij schrijft dat Henk getrouwd was en twee kinderen heeft. Dat hij goed ontwikkeld was en zeer sociaal. De rouwende vader vertelt verder dat zijn zoons positieve eigenschappen hem in moeilijkheden brachten. De gezinnen van de jonge Veldsink en de verdachte in de Beatrixstraat waren bevriend geraakt, maar die vriendschap was verzuurd vanwege onenigheid over geld, zo stelt Herman Veldsink in zijn verhaal op Facebook.

Uitbarsting

Dat is donderdagnacht tot een uitbarsting gekomen met fatale afloop. Op de stoep voor het huis aan de Beatrixstraat gaat Henk Veldsink de confrontatie aan met de man van het gezin dat daar woont.



Herman Veldsink schrijft dat hij voor zijn ogen zijn zoon ziet overlijden. ‘Deze aanblik zal ik nooit vergeten. Henk, sorry maar ik wou dat ik je had kunnen helpen en dat je mij had overleefd en ooit van ouderdom was gestorven’. En: ‘Ik heb dit vannacht huilend opgeschreven want jij bent voor mij nog steeds mijn kleine jongen en vooral onmisbaar. Ik ga daarom kapot van verdriet. Rust zacht lieve jongen van mij’.

Vast