Vader van afgezonderd gezin Ruinerwold aangehouden

De politie heeft vandaag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het afgezonderde gezin uit Drenthe. Het gaat om de 67-jarige Gerrit-Jan van D. die in de woning werd aangetroffen, waarvan wordt gedacht dat hij de vader is van de zes kinderen. De politie heeft aanwijzingen dat dat de kinderen niet uit vrije wil in de woning verbleven.

Gerrit-Jan van D. wordt vooralsnog verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving, witwassen en mishandeling. Bij mishandeling gaat het om ‘het benadelen van de gezondheid van anderen’, laat de politie weten. ,, Wij hebben redenen om aan te nemen dat de zes betrokkenen niet uit vrije wil in het pand aan de Buitenhuizerweg verbleven. Wij onderzoeken of het volgen van een bepaalde levens- of geloofsovertuiging heeft geleid tot de leefsituatie waarin de personen verkeerden.’’ In de woning werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

De vandaag aangehouden 67-jarige verdachte en zes andere betrokkenen in dit onderzoek zeggen een gezin te vormen. De verdachte die vandaag is aangehouden zou de vader zijn, de overige vijf personen én 25-jarige de melder zouden zijn kinderen zijn. De 58-jarige huurder van de woning, de Oostenrijker Josef B. werd op de dag van de ontdekking van het gezin al aangehouden. In eerste instantie was dat voor belemmering van het onderzoek, later voor zijn betrokkenheid bij de zaak.

Uitzonderlijk

De politie laat weten dat het onderzoek gaat over ‘een uitzonderlijke situatie’. ,,Deze mensen hebben mogelijk sinds 2010, met elkaar en afgezonderd van de samenleving, in de woning geleefd. De aangetroffen situatie vraagt om een zorgvuldige aanpak waarbij aandacht en zorg is voor de aangetroffen jongvolwassenen. Verschillende deskundigen zijn hierbij betrokken’’, laat de politie weten. Voor de zes betrokkenen is op een veilige plek opvang geregeld. De zes meerderjarige kinderen staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Onderzoek

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart.,,Dertig collega’s werken aan deze zaak. We hebben op meerdere locaties doorzoekingen gedaan en er is buurtonderzoek en sporenonderzoek verricht. Vandaag en morgen gaan specialisten van Forensische Opsporing ondersteund door collega’s van de Landelijke Eenheid verder met het onderzoek in de woning aan de Buitenhuizerweg. We brengen de ruimtes in het pand digitaal in kaart zodat we een volledig en gedetailleerd overzicht krijgen van de situatie.’’

