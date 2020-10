Vader van ontvoerde Insiya wordt voortvluchtige bajesklant: rechter geeft hem negen jaar cel

De Indiase miljonair Shehzad Hemani wordt een voortvluchtige crimineel. De man die in september 2016 zijn toen 2-jarige dochtertje Insiya liet ontvoeren in Amsterdam en naar India liet brengen, kreeg vandaag van de rechtbank in Amsterdam negen jaar cel aan de broek.

De uitspraak volgt op een merkwaardige rechtszaak van drie weken geleden, zonder verdachte en zelfs zonder advocaat. Toen eiste het Openbaar Ministerie al negen jaar cel. De kans dat Hemani daar onderuit zou komen, was nihil. Hij liet zich niet verdedigen voor de rechtbank, maar bovendien verklaarden de mannen die hij had ingehuurd voor de kidnap al eerder voor de rechter uitgebreid over Hemani's rol.

De neef van Hemani, Imran S., die bij de gewelddadige ontvoering betrokken was, krijgt vier jaar cel. Ook hij is gevlucht naar het buitenland en ook hij liet zich tijdens de rechtszaak niet vertegenwoordigen door een advocaat.

Vechtscheiding

De rijke Indiase zakenman Hemani liet het meisje op 29 september 2016 ontvoeren op klaarlichte dag, toen zij bij haar oma was, aan de Anfieldroad in Amsterdam. Hij lag, en ligt nog steeds, al jaren in een heftige vechtscheiding met de moeder van het meisje, de Nederlandse Nadia Rashid.

De mannen die Insiya kidnapten, zijn vorig jaar al veroordeeld tot celstraffen. De zwaarste celstraf was vier jaar en drie maanden. Uit hun relaas werd duidelijk wat iedereen al wist: de vader is de opdrachtgever van de kidnap. Hij regelde en betaalde alles. De rechter acht dat bewezen.

,,De ontvoering was heftig en in Nederland ongehoord”, aldus de rechter. ,,Dat een zeer jong kind door een ingehuurd team wordt ontvoerd, is uitzonderlijk. Verdachte heeft het welzijn van Insiya op het spel gezet. Voor Insiya's moeder is dit een rouwproces waar geen einde aan komt.”

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, was kort geleden in de Tweede Kamer. Zij had een gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontvoering van haar dochter.

‘Veilig’

Shehzad Hemani zit met zijn dochter al jaren ‘veilig’ in India. Dat land levert geen onderdanen uit en in India heeft de vader met succes beroep aangetekend tegen een eerder besluit van een rechter daar dat het meisje terug moet naar Nederland. In Nederland heeft de rechter al eerder geoordeeld dat het meisje, dat Nederlands staatsburger is, bij de moeder hoort.

Hemani dreigt met de veroordeling aan zijn broek nu wel een voortvluchtige bajesklant te worden voor wie het moeilijk wordt reizen te maken, omdat Nederland hem zoekt. Als hij niet in hoger beroep gaat en de uitspraak onherroepelijk wordt, zal hij internationaal gesignaleerd worden. Dat betekent dat hij opgepakt kan worden zodra politie of douane hem in de gaten krijgen. Zolang hij in India zit, lijkt hij veilig. De kans dat hij daar gearresteerd gaat worden, lijkt klein.

Voor moeder Nadia Rashid zijn alle rechtsmiddelen in Nederland om haar dochter terug te krijgen inmiddels uitgeput. Zij heeft haar hoop gevestigd op de politiek en een harde opstelling van de Nederlandse regering tegenover India. Onlangs besprak ze haar situatie in Den Haag met enkele Kamerleden.

