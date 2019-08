Vader van op Sziget opgepakte atleet: ‘Roelf heeft bij mijn weten nooit pilletje geslikt’

Boosheid, verbijstering en duizenden ‘wat als’-momenten. Dat is wat vader Jakob B. van de atleet Roelf B., die in Hongarije is opgepakt om drugshandel en -bezit, sinds de arrestatie doormaakt. ,,Ik kan en wil me geen beeld vormen van de hoeveelheid drugs die is gevonden”, zei hij vanavond bij Jinek.

Roelf B. werd samen met een vriend opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest. Ook in de auto van de twee Nederlanders werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

De vader van Roelf, volgens zijn ouders een gedisciplineerd atleet, zat in Antwerpen toen hij door zijn vrouw op de hoogte werd gebracht van de arrestatie van zijn zoon. ,,Op dat moment kwamen er heel wat krachttermen uit”, aldus reageerde de Jakob B. desgevraagd in het programma. Boosheid en verbijstering overheersten daarna. ,,In zijn vriendengroep werd wel eens een pilletje geslikt of een jointje gerookt, maar bij mijn weten heeft Roelf dat nooit gedaan.”

Glimp

Hij reisde naar Hongarije om in contact te komen met zijn zoon bij zijn eerste voorgeleiding. ,,Ik werd door zijn advocaat in de hal van het gerechtsgebouw gelaten en hoopte een glimp van Roelf op te vangen. Helaas is dat niet gelukt”, zei hij geëmotioneerd.

Internationaal strafrechtadvocaat Rachel Imamkhan, die Roelf B. bijstaat, zei bij Jinek dat er nog een poging zal worden ondernomen om vader en zoon met elkaar in contact te laten komen. Ook wil zij proberen om Roelf B. zijn voorarrest in Nederland te laten uitzitten. ,,Maar het is aan de Hongaarse rechter om daar een beslissing over te nemen, dus daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.”

Beeldvorming

Ook over de mogelijkheid dat Roelf B. een eventuele straf in Nederland te laten uitzitten, was de advocate gereserveerd, omdat daar internationaal geen harde afspraken zijn gemaakt. ,,Hongarije straft streng in drugsgerelateerde zaken, terwijl daar in Nederland lagere straffen tegenover staan. In een eerder geval heeft de Hongaarse rechter een dergelijk verzoek geweigerd, omdat hij niet akkoord ging met de aanpassing van de straf in Nederland.”

Verder wilde zij niet te veel over de zaak zeggen. ,,De beeldvorming die hier wordt gemaakt door de media is wat voorbarig. Het proces moet nog beginnen. Lang niet alle feiten zijn bekend. Het onderzoek is nog in volle gang, dus laten we de resultaten daarvan afwachten.”