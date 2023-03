Vader van Sanil B.: ‘Een taxichauffeur die alles heeft gezien, is later bij een auto-ongeluk overleden’

Gijzeling 15-jarige jongen houdt verband met woningover­val Amsterdam-Zuid

De ontvoering van een 15-jarige jongen in januari in De Pijp in Amsterdam-Zuid, lijkt verband te houden met een eerdere woningoverval waar een grote hoeveelheid geld buit zou zijn gemaakt. De vermoede opdrachtgeefster zou naar het buitenland zijn gevlucht. ‘Hij is niet zomaar van straat geplukt.’