Vader verwaarloosd campingjongetje niet in hoger beroep: 'Te riskant'

Dat zegt zijn advocaat Hendry de Boer. ,,Want appelleren is riskeren. Drie jaar is fors, maar een stuk minder dan de vijf jaar die was geëist.'' Met aftrek van het voorarrest, dat inmiddels ruim een jaar duurt, kan de 35-jarige D. over elf maanden vrijkomen.

Pedagogische onmacht

In de media ontstond de afgelopen dagen ophef over de, in de ogen van veel mensen, 'veel te lage' celstraf. De Boer ziet dat anders. ,,De gepleegde feiten zijn ernstig, maar die moet je wel in perspectief plaatsen. Het jongetje had al gedragsproblemen.’’

Dat D. zijn zoontje vorig jaar op een camping in Winterswijk onder meer opsloot in een kist, was volgens De Boer uit 'pedagogische onmacht'. ,,De kans is groot dat zijn kinderen nooit meer bij hem terugkomen. Dat is ook een straf.’’

Een andere afweging om niet in beroep te gaan is dat D. niet weer het hele 'mediacircus' in de rechtbank wil ervaren.

Moeder