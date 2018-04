Vader wil gerechtigheid voor doodgereden Jeffrey

Beveili­gers opgepakt voor megakluis­jes­roof en inval bij zonnebank

10:15 De politie heeft twee beveiligers van het Bredase securitybedrijf EBN aangehouden voor betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisjesroof in Oudenbosch. Op dit moment vindt er ook een inval plaats bij een zonnebank in Zundert. Bij één van de grootste bankrover uit de Nederlandse geschiedenis werden in maart vermoedelijk miljoenen euro's buitgemaakt.