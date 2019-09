Vader zoekt daders die zijn zoon tot bloedens toe sloegen en bewusteloos achterlieten

Roermondenaar Wil Thoonsen schrok zich rot toen hij vanochtend rond de klok van vieren een telefoontje kreeg van een inwoner van Linne. Die had Thoosens 21-jarige zoon Brian bewusteloos gevonden bij de kerk in zijn woonplaats. Met een bloedend en bont en blauw hoofd. „Een paar tanden zijn eruit, hij heeft hechtingen bij de neus en de knokkels van zijn vingers zijn ook kapot”, zegt Thoonsen, die daaruit afleidt dat zijn zoon gevochten moet hebben.

Zelf is Brian door de alcohol een stuk kwijt. Hij ging gisteravond vanuit Roermond eerst naar Linne waar enkele vrienden elkaar zouden treffen om van daaruit naar de kermis in Maasbracht te gaan. Na het uitstapje fietste het groepje weer terug naar Linne, waar bij één van hen thuis nog wat gedronken werd. Ergens tussen half vier en vier uur stapte Brian op de fiets om naar huis in Roermond te gaan. Althans volgens twee vriendinnen, want zelf weet de 21-jarige dat niet meer.

Zinloos

Ver kwam de jonge Roermondenaar niet. Volgens vader Wil moet hij ergens nabij de kerk van Linne in elkaar geslagen zijn. „Zinloos geweld, vindt Thoonsen want Brian zou volgens hem nooit zelf beginnen. „Daar is hij veel te zacht van karakter voor.”



Een inwoner van Linne trof de 21-jarige bewusteloos aan en bracht hem weer bij kennis. Een bezoek aan het ziekenhuis leerde dat hij weliswaar flink bont en blauw is, maar geen inwendige verwondingen heeft opgelopen. Wil Thoonsen is dringend op zoek naar getuigen die hem kunnen vertellen wat er precies is gebeurd.