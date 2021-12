Vakantie verpest, dus snel een booster? Deze huisarts peinst er niet over

quarantaine oostenrijkNederlanders die overwegen via de huisarts een boosterprik te halen zodat zij alsnog op wintersport kunnen naar Oostenrijk, moeten de zogenoemde oppepprik overlaten aan kwetsbare patiënten. Die oproep doet de Brabantse huisartsenpraktijk Brandevoort in een verklaring op de website. Op sociale media doen geluiden de ronde dat de boostercampagne van de huisarts gebruikt kan worden voor het redden van een vakantie. ‘Wij betreuren deze berichten’, laat de huisartsenpraktijk weten.

Vanaf 25 december moeten Nederlanders die nog geen boosterprik hebben na aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine. Een forse tegenslag voor veel Nederlanders die binnenkort van plan waren op wintersport te gaan en nog niet aan de beurt zijn gekomen voor de boosterprik.



Een aantal van hen probeert de vakantie koste wat het kost nog te redden, bijvoorbeeld door halsoverkop te vertrekken met de auto of door op zoek te gaan naar een booster in het buitenland of bij de huisarts. Daar zijn ze bij huisartsenpraktijk Brandevoort helemaal niet gelukkig mee, blijkt uit een bericht op de site.

‘Wij betreuren dit’

‘Zojuist is ons een verhaal ter ore gekomen dat op diverse social media-kanalen de ronde doet. Onze boostercampagne kan gebruikt worden voor een boosterprik zodat de skivakantie in Oostenrijk doorgang kan vinden. Laat duidelijk zijn dat dit niet het geval is’, meldt Brandevoort in de verklaring. De praktijk zegt zich geheel vrijwillig te hebben aangeboden voor het zetten van boosterprikken om de GGD te helpen de meest kwetsbare patiënten in Helmond zo snel mogelijk te vaccineren.

‘Daarom krijgen we, beperkt, vaccins om bij deze doelgroep te zetten. Het is momenteel nog spannend of we daadwerkelijk het aantal zullen krijgen dat we op papier nodig hebben’, valt te lezen. De praktijk richt zich direct tot de wintersporters van wie de vakantie vandaag in duigen is gevallen. ,,Bent u gezond en van plan even een booster mee te pakken voor een vakantie in Oostenrijk, dan zorgt u voor een tekort aan boosters voor de meest kwetsbare patiënten van deze wijk. Wij betreuren deze berichten en hopen dat u uw eigenbelang niet vooropstelt ten opzichte van de gezondheid van uw medemens.’

Huisartsen en boosterprik

De praktijk gaat de rest van de week controleren of patiënten geregistreerd staan en of ze daadwerkelijk in aanmerking komt voor een boostervaccin. ‘Dit leidt uiteraard tot langere wachttijden en ongemak’, besluit Brandevoort het bericht. Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging bevestigt dat de campagne inderdaad niet bedoeld is voor Nederlanders die tijdens de feestdagen op wintersport willen. ,,De inzet van de huisartsen is om patiënten gezond te houden, de campagne is in geen geval bestemd voor Nederlanders die zich in allerlei bochten wringen om op vakantie te kunnen.”

Nu de omikronvariant van het coronavirus in opmars is, gaan meerdere huisartsen ertoe over hun eigen patiënten een boosterprik te geven. Hierbij gaat het ook om mensen die te jong zijn om nu al door het RIVM uitgenodigd te worden. Voor zover bekend gebeurt dat steeds met instemming en ondersteuning van de regionale GGD.

In het zuidoosten van Brabant mogen ‘diverse huisartsen’, waaronder Brandevoort, helpen bij de boosterprikken. In hun eigen praktijk kunnen ze een oppepprik geven aan hun eigen patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik. Andere huisartsen gaan aan de slag op de vaccinatielocaties.

Regionale GGD

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat huisartsen hun prikacties altijd moeten afstemmen met de regionale GGD. ,,Het kan in geen enkel geval buiten de GGD’s om. Zij hebben de vaccins, daar kun je niet mee doen wat je wil. De GGD’s doen ook de registraties. Dat is belangrijk, anders krijg je weer gedoe dat de QR-code van iemand niet werkt, dat moet voorkomen worden.”

Drukte op prullenbakvaccin.nl door mensen die booster willen Vanwege de grote vraag naar boostervaccins is het topdrukte op prullenbakvaccin.nl. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. Zo stonden er woensdagavond bij een huisarts in Den Haag binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin, vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie van het Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de website. Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde ‘prullenbakvaccins’ weer toe. Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek vinden, aldus Schijven. Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. ,,Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.’’

