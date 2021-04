Vakantieganger in quarantaine tijdens Sunweb-proefvakantie in Rhodos

Coronavirus LIVE | ‘Gratis GGD-testbewijs voor grensarbei­ders’, China geeft cadeautjes weg bij vaccinatie

9:11 China verricht miljoenen coronavaccinaties per dag. Tegen juni moeten 560 miljoen inwoners een prik tegen het longvirus hebben gehad. Om te zorgen dat de vaart in het vaccinatieprogramma blijft, geeft de overheid cadeautjes weg. Wie zich laat prikken, krijgt bijvoorbeeld gratis eieren. Bij ons krijgen de dieren in Artis de komende dagen weer bezoek en kunnen liefhebbers een concert bijwonen in het Concertgebouw. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.