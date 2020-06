Vakantiegeld gaat naar plezierbootjes en luxe jachten

Politie pakt nepagent en ontdekt wapen en duizenden euro’s in zijn auto

27 juni De politie heeft vandaag in Utrecht ruim 6000 euro aan contant geld aangetroffen in de auto van een man die zich uitgaf voor buitenlandse politieagent. De wagen met een buitenlands kenteken waar de man in reed, was elders in het land al door de politie als verdacht gesignaleerd. Hij werd in het centrum van Utrecht aangehouden.