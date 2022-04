Vaker geweld gebruikt tegen agenten

Voor het vijfde jaar op rij is het geweld tegen agenten toegenomen. In 2021 werden bijna 13.000 agenten slachtoffer, in 2017 waren dat er nog bijna 9600. Onacceptabel hoog, vindt de politie.

Vijftien agenten deden aangifte van poging tot moord, 232 van poging tot doodslag en 74 van zware mishandeling. Nog eens 244 dienders kregen te maken met een poging tot zware mishandeling. Veruit de meeste agenten werden beledigd (5883) of maakten melding van een arrestant die weigerde mee te werken (2699).

Opvallend is dat de meeste geweldsincidenten (4965) gebeurden tijdens arrestaties die niet waren gepland. Volgens de politie heeft dat vooral te maken met de vele demonstraties die er het afgelopen jaar zijn geweest en die geregeld grimmig eindigden. ,,Mensen voelden zich te weinig gehoord door de besluiten van het kabinet en wilden laten weten dat ze dat niet accepteren. De politie is de vooruitgeschoven post waar dat samenkwam”, zegt portefeuillehouder Geweld Tegen Politie Ambtenaren Peije de Meij, van de Nationale Politie. Het valt hem op dat niet alleen agenten vaker slachtoffer worden, maar ook politici, hulpverleners en zelfs wetenschappers. ,,Je vraagt je af welke kant we op gaan als samenleving als we dit accepteren.”

Het aantal geweldsincidenten waarbij groepen zich tegen de politie keerden verdrievoudigde en kwam vorig jaar uit op 453. Het aantal agenten dat tijdens het uitgaan werd belaagd, halveerde bijna tot 470, maar dat is vooral te verklaren doordat de nachthoreca nauwelijks de deuren heeft kunnen openen als gevolg van de corona-maatregelen.

Wijkagent Mark Boskma werd tijdens een voetbalwedstrijd belaagd met zwaar vuurwerk, flessen en stenen.

Vergeleken met 2017 steeg het aantal geweldsincidenten met een derde. De laatste jaren vlakt die stijging wel af. Vergeleken met 2020 was de stijging vorig jaar nog maar licht (+2,8%). Toch is dat voor de politie nog geen reden om opgelucht te zijn. Volgens De Meij daalt de hoeveelheid incidenten nog steeds niet en is het huidige niveau onacceptabel hoog. Ook worden volgens de politie incidenten heftiger.

Daar kan wijkagent Mark Boskma uit Leeuwarden over meepraten. Hij werd belaagd met stenen, flessen en zwaar vuurwerk tijdens de wedstrijd van Cambuur tegen FC Utrecht. Nederland zat in de zoveelste lockdown en voetballen met publiek was nog niet toegestaan. Toch trok de harde kern van de club uit Leeuwarden zich daar niets van aan. Een groep van zo’n 200 tot 250 hooligans kwam naar het stadion en probeerde naar binnen te gaan.

Quote Ik moest zorgen dat ik geen steen tegen mijn hoofd kreeg of dat ik getackeld zou worden Mark Boskma

Boskma probeerde met ze in gesprek te gaan, maar toen hij daarna even naar zijn collega’s een stuk verderop liep, ging het helemaal mis. De agenten kregen stenen naar hun hoofd. Flessen. Zwaar vuurwerk. ,,Mijn eerste reactie was: wegwezen hier. Ik werk al 21 jaar bij de politie en heb best wat meegemaakt, maar de fanatiekheid waarmee deze meute in beweging kwam had ik nog niet eerder meegemaakt. Ik had een nieuwe collega bij mij. Mijn grootste zorg was om hem niet uit het oog te verliezen. Maar tegelijkertijd moest ik ook zorgen dat ik geen steen tegen mijn hoofd kreeg of dat ik getackeld zou worden.”

Boskma rende een straat in en wist zijn collega’s uiteindelijk weer te vinden. De Mobiele Eenheid, die inmiddels was gearriveerd, bracht ze in veiligheid en ging daarna de confrontatie aan met de voetbalhooligans. Boskma heeft er geen letsel aan overgehouden, maar het had heel anders af kunnen lopen, beseft hij. ,,Het vuurwerk dat naar ons werd gegooid is zo zwaar dat je de luchtverplaatsingen in je broekspijpen voelt.”

Boskma deed aangifte. De voetbalhooligans hadden zichzelf echter zo gekleed dat ze niet waren te herkennen. Daders zijn niet aangehouden. ,,Ik weet hoe het werkt. Als er geen herkenbare beelden zijn, is een zaak lastig rond te krijgen. Dat is jammer, maar ik kan er niet lang mee zitten. De volgende wedstrijd moest ik alweer aan het werk”, zegt Boskma.

Coronafrustratie

Meermaals heeft de wijkagent zich afgevraagd hoe dit zo kon gebeuren. Hij vermoedt dat frustraties over corona een belangrijke rol hebben gespeeld. ,,Er was een hoop onvrede. Jongeren mochten al maanden niet op stap, niet bij elkaar zijn, thuis of buiten. Ik snap die frustratie heel goed. Maar waar ik geen begrip voor heb, is dat dit leidt tot zo’n uitbarsting naar ons.”

Niet alleen in Leeuwarden hebben de frustraties over coronamaatregelen geleid tot heftigere incidenten. De politie zag dit in het hele land toenemen, zegt portefeuillehouder Geweld Tegen Politie Ambtenaren Peije de Meij, van de Nationale Politie. ,,De coronamaatregelen zijn door een deel van de samenleving heel slecht verteerd. De woede richtte zich tegen de overheid, maar de politie is daarvan het uithangbord waartegen mensen vinden dat ze tekeer mogen gaan.”

Quote Het is kennelijk voor sommigen een optie geworden om hun eigen gang te gaan en zich nergens meer iets van aan te trekken Peije de Meij , Landelijk portefeuillehouder geweld Nationale Politie

De Meij noemt het voorbeeld van demonstraties tegen de coronamaatregelen. Die werden soms gekaapt door relschoppers. Maar het speelt ook mee dat het gezag van de politie niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. ,,Het is kennelijk voor sommigen een optie geworden om hun eigen gang te gaan en zich nergens meer iets van aan te trekken.”

Vooral het aantal toegenomen incidenten met zwaar vuurwerk noemt De Meij onacceptabel. Het aantal geweldsdelicten steeg van 49 naar 76. Zorgwekkend noemt de portefeuillehouder ook dat mensen niet schromen om de agressie en het geweld heel persoonlijk te maken. Persoonsgegevens en adressen van agenten, of die van hun familieleden, zijn op internet gedeeld met de vraag wie deze agent kent. ,,Dan komt ook het privéleven van agenten onder druk te staan. Dat is nog minder acceptabel dan openlijk geweld tegen agenten.” Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe wet om dit zogenoemde ‘doxing’ strafbaar te maken.

Quote We willen niet structu­reel met gezichtsbe­dek­king de straat op, niet met gepantser­de auto’s door de straten rijden Peije de Meij, Landelijk portefeuillehouder geweld Nationale Politie

Volgens De Meij is het van groot belang dat er serieus werk gemaakt blijft worden van geweldsincidenten tegen agenten. Dat er stevige straffen worden geëist en het ook tot een veroordeling komt. ,,Dat is goed voor de individuele agenten die zich gesteund voelen, maar het gaat verder dan dat. Het gaat ook over waar we voor staan. We willen zo laagdrempelig mogelijk ons werk doen. Hoe meer wij ons moeten wapenen tegen potentieel geweld, hoe onprettiger het wordt om de politie erbij te halen. We willen niet structureel met gezichtsbedekking de straat op, niet met gepantserde auto’s door de straten rijden of werken vanuit zwaar beveiligde kazernes.”

Wijkagent Mark Boskma uit Leeuwarden probeerde na afloop van de rellen de verbinding te zoeken met de jongeren. Hij voerde op scholen - waar ook de relschoppers naar toegaan - intensieve gesprekken in klassen. Daar legde hij uit dat ook hij van sporten en een biertje in de kroeg houdt en graag familie bezoekt. Maar ook hij kon dat niet tijdens de lockdowns. ,,Toen kwam wel het besef bij de jongeren dat rellen met de politie geen oplossing is.” Boskam wil er maar mee zeggen dat verbinding zeker een oplossing kan zijn.

