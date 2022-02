Valentijnsdag met een rouwrand: Annelies bracht kroegtijger Frank ‘thuis’, maar de liefde mocht maar drie jaar duren

Gestrand in niemands­land: tbs’er Jerrel kan niet worden uitgezet, maar ook niet worden vrijgela­ten

Tbs’er Jerrel is als de hoofdrolspeler in de speelfilm The Terminal: hij kan niet terug naar Suriname, waar hij vandaan komt, maar mag óók niet de Nederlandse samenleving in. Hij is een ongewenste vreemdeling in niemandsland. Voor Jerrel dreigt nu levenslange opsluiting op een longstayafdeling, zegt zijn advocaat. ,,Er zitten nog veel meer Jerrels in de tbs.”

