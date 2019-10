Vallende herfstbladeren hinderen treinen en NS steeds minder

Rover: treinen vallen inderdaad minder vaak uit

Reizigersvereniging Rover zegt in een reactie het door NS geschetste beeld te herkennen. ,,Treinen rijden inderdaad vaker op tijd in het najaar”, zegt directeur Freek Bos. Dat geldt ook voor de winter, aldus Rover. ,,In algemene zin zien wij dat de invloed van het weer op de punctualiteit de laatste jaren is afgenomen in de herfst en de winter.” Tegelijk zorgt de klimaatverandering er voor dat het weer in de zomer extremer wordt, stelt de reizigersvereniging. ,,Vraag is of NS in plaats van een speciaal programma herfst en winter ook geen programma zomer moet hebben. Of nog beter: dat de spoorwegen helemaal klimaatbestendig dient te worden.”