Valt zondag de eerste (natte) sneeuw van het jaar?

Er bestaat volgens Van Bernebeek een kans dat er zondag in het zuiden van Limburg sneeuw valt. ,,Of we getrakteerd worden op een wit landschap is nog niet goed aan te geven, maar in de heuvels in het zuiden van Limburg zou dit zeker kunnen gebeuren”, legt hij uit. ,,In de loop van zondagmiddag zou daarnaast in het oosten neerslag kunnen vallen.”



Volgende week blijft het waarschijnlijk koud, met relatief lage temperaturen tot 11 december. Daarnaast blijft het overwegend droog en wordt enkel bij opklaringen lichte vorst verwacht.