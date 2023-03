Van alle kanten krijgt moeder Mien geld aangeboden voor haar zoektocht, maar dat mag ze niet aannemen

AD-lezers willen moeder Mien uit Vlaardingen massaal helpen. Zij looft 250 euro uit voor de tip die leidt tot de hereniging met haar al negen maanden vermiste zoon. Het is het enige dat ze heeft, want ze leeft van een minimale uitkering. Vanuit het hele land wordt financiële steun aangeboden, maar die kan ze niet aannemen. ,,Dan komt mijn uitkering in gevaar.”