Van dak geplukte verdachte dodelijke schietpartij Huissen is bewoner

CORONAVIRUS LIVE | ID&T: ‘Kabinet liegt en bedriegt’, lichte stijging aantal patiënten

15:16 Na vier dagen van daling is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen weer iets toegenomen. In totaal houden nu 652 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). En directeur Ritty van Straalen van festivalorganisator ID&T heeft hard uitgehaald naar de overheid. In een bericht op LinkedIn schrijft hij dat het kabinet ,,een waardeloze partner” is die ,,liegt en bedriegt”. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.