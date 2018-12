Van de 8,5 miljoen huishoudens in 2030 woont ruim een kwart alleen

Over elf jaar telt ons land naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens, waarvan een groot deel bestaat uit huishoudens waar maar één persoon woont. Het gaat vooral om alleenstaande ouderen. Dat meldt het CBS.

De sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens kan de indruk wekken dat Nederland op weg is een land van eenlingen te worden. Dat is niet zo. De meeste mensen wonen samen met een partner, kinderen of ouders. Zo’n 81 procent maakt deel uit van een meerpersoonshuishouden.

Nu hebben we ongeveer 7,9 miljoen huishoudens in Nederland, waarvan ruim drie miljoen uit één persoon bestaat. Dat gaat stijgen, want in 2030 zullen er ruim 3,5 miljoen huishoudens uit maar een persoon bestaan. Ook zullen er steeds meer paren zonder kinderen zijn.

Al die eenpersoonshuishoudens bestaan voornamelijk uit 65-plussers. De grote naoorlogse generaties komen op leeftijd. Zij leven bovendien langer, zijn vaker weduwe of weduwnaar of scheiden van hun partner en blijven daarna alleen. Ook het aantal huishoudens met alleenstaande tussen de 25 en 45 jaar neemt toe. Deze huishoudens worden gevormd door de relatief grote generaties die zijn geboren in de jaren negentig en kort na de eeuwwisseling.

Laat het huis uit

Minder huishoudens worden juist verwacht bij de middelbare leeftijden (45 tot 60 jaar). Dit zijn kleinere generaties die zijn geboren na de sterke daling van het geboortecijfer begin jaren zeventig. Onder jonge twintigers voorziet de prognose eveneens minder huishoudens dan nu. Zij verlaten het ouderlijk huis naar verwachting op wat latere leeftijd dan de afgelopen jaren.

Het aantal oudere vrouwen dat alleen woont is groter dan het aantal mannen. Vooral vrouwen krijgen te maken met verweduwing. Zij worden gemiddeld ouder dan mannen en zijn doorgaans jonger dan hun partner. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Wel wordt de man-vrouwverhouding bij de alleenwonende ouderen naar verwachting wat minder scheef.