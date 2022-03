Van de weg gehaalde pantservoertuigen zijn Amerikaanse Greyhounds uit WO II

Justitie gaat nieuw onderzoek doen naar doodgere­den Tamar (14) uit Marken: 'Meisje is mogelijk versleept’

Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw onderzoek doen naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Aanleiding is de artikel 12-klacht die advocaat Sébas Diekstra namens de nabestaanden heeft ingediend. Tamar werd in juli 2020 dood gevonden. De man die met zijn auto over haar heen bleek te zijn gereden, kreeg ‘slechts’ een boete voor onvoorzichtig rijden.

9 maart