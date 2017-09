Van der Laan over misstanden team radicalisering: Dat reken ik mijzelf aan

Onvoldoende professioneel

,,Een incident zoals dit raakt aan een dieper liggend probleem. De bedrijfsvoering binnen dit programma is niet op orde en de aansturing is lang onvoldoende professioneel geweest'', erkent Van der Laan. ,,Hoe besteden we aan, hoe selecteren we partijen. Daar zijn regels voor, en die zijn niet consequent nageleefd, zonder dat dat opviel. Dat is ernstig.'' Volgens de burgemeester heeft de belangenverstrengeling waarvoor de manager van het programma radicalisering Saadia A.-T strafontslag heeft gekregen, verstrekkende gevolgen. ,,Het zorgt niet alleen voor gevoelens van onveiligheid bij de ambtenaren, maar dreigt ook het gezag van alle betrokken partijen te ondermijnen, dat van de gemeente in het bijzonder. De gemeente verspeelt onnodig kostbaar vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd'', aldus de burgemeester.

Hand in eigen boezem

Van der Laan steekt de hand in eigen boezem als het gaat om de misstanden. ,,De cultuur binnen het team en het netwerk is te gesloten en de aanpak is kwetsbaar geworden voor belangenverstrengeling en verwijten van vriendjespolitiek. Dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent.''



Van der Laan herhaalt zijn eerdere standpunt dat er dit jaar geen meldingen over radicalisering of islamitisch extremisme over het hoofd zijn gezien door de problemen op de afdeling. ,,Alle meldingen van 2017 zijn opnieuw in kaart gebracht. Hieruit zijn geen onregelmatigheden gebleken.''



Saadia A.-T kreeg strafontslag omdat zij diverse opdrachten gunde aan een persoon met wie zij een relatie heeft gehad. Daarover had zij niets gezegd tegen haar leidinggevende. Ook zou ze met een offerte hebben gesjoemeld. Er bestond al langer onvrede over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker. De verdachte vecht momenteel haar ontslag aan via het gerecht.